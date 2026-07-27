Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες αιγοπροβάτων στο Πεντάκωμο και το Αυγόρου έρχονται να προστεθούν στον χάρτη της επιζωοτίας, αν και η επιστημονική αξιολόγηση παραμένει καθησυχαστική. Με τα δύο νέα κρούσματα, τα οποία τυγχάνουν διαφορετική αξιολόγηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο αριθμός των μολυσμένων μονάδων παγκύπρια ανήλθε σε 123. Σημειώνεται ότι τελευταίο κρούσμα είχε καταγραφεί στις 10 Ιουνίου. Επομένως, μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί ζώα σε 119 εκμεταλλεύσεις από τις 123 μολυσμένες εκτροφείς.

Από το σύνολο των επηρεαζόμενων μονάδων, εξαιρέθηκαν από τις θανατώσεις δύο περιπτώσεις, μία με 403 παχύουρα πρόβατα και μία με 32 κόκκινες αγελάδες ντόπιας φυλής, καθώς και οι δύο τελευταίες σε Πεντάκωμο και Αυγόρου στις οποίες εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αυστηροί όροι.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, τα δύο νέα περιστατικά στο Πεντάκωμο της επαρχίας Λεμεσού και στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, αφορούν αρκετά παλιές μολύνσεις. Οι δειγματοληψίες έδειξαν ότι τα ζώα νοσούν από παλαιότερη περίοδο και ο ιός δεν είναι πλέον ενεργός.

Όπως αξιολογήθηκε σήμερα σε συνάντηση της επιδημιολογικής ομάδας υπό τον Σταύρο Μαλά, Επικεφαλή της Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, στο Υπουργείο Γεωργίας, τα κρούσματα αυτά δεν συνδέονται με άλλες μονάδες, δεν αποτελούν κίνδυνο διασποράς και γι’ αυτό δεν χρήζουν θανάτωσης των ζώων. Αντίθετα, αποφασίστηκε η παραμονή των αιγοπροβάτων στις μονάδες υπό στενή παρακολούθηση.

Από τις 20 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, ο συνολικός απολογισμός της νόσου καταγράφει σοβαρές απώλειες για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Τα μολυσμένα αιγοπρόβατα ανήλθαν σε 52.632 και αποτελούν το 11,5% του συνολικού αριθμού, οι χοίροι 24.483 με το ποσοστό μόλυνσης να ανέρχεται στο 7,8% και τα βοοειδή 3.018 με 3,5%.

Συνολικά έχουν μολυνθεί 123 μονάδες, ενώ οι αποζημιώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί ή καταβληθεί προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους για απώλεια ζωικού κεφαλαίου, γάλακτος και ζωοτροφών αγγίζουν τα 19,47 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, για την αποτροπή νέων εστιών, διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι και απολυμάνσεις στα σφαγεία, ενώ 10 κομβικά σημεία στο οδικό δίκτυο στελεχώνονται από την Εθνική Φρουρά και την Αστυνομία. Παράλληλα, έχουν ήδη εκδοθεί 33 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €112.540, ενώ 6 υποθέσεις παραβάσεων οδηγήθηκαν στην Αστυνομία.