Μια απίστευτη ιστορία με έναν ναυαγό στον Ειρηνικό Ωκαιανό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή έναν 39χρονο από την Καλιφόρνια ο οποίος έμεινε σε ακυβέρνητο σκάφος για ένα μήνα και τελικά εντοπίστηκε ζωντανός ανοιχτά της Χαβάης.
Ο Κάι Σάτο απέπλευσε από το νησί Καταλίνα της Καλιφόρνιας στις 7 Ιουνίου με το ιστιοπλοϊκό του. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, όμως, το κατάρτι του σκάφους έσπασε, τα καύσιμα εξαντλήθηκαν και το κινητό του τηλέφωνο έμεινε από μπαταρία, αφήνοντάς τον αβοήθητο στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, μακριά από τις εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές.
«Έκλαιγα για μία εβδομάδα – Ένιωθα ότι δεν θα σωθώ»
Ο 39χρονος ιστιοπλόος περιέγραψε στο Hawaii News Now τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν τον παρέσυραν ρεύματα του Ειρηνικού, αποκαλύπτοντας ότι για ημέρες είχε χάσει κάθε ελπίδα.
«Έκλαιγα για μία ολόκληρη εβδομάδα καθώς παρασυρόμουν προς τα νότια. Ένιωθα σαν ένας ακίνητος στόχος, χωρίς καμία πιθανότητα να σωθώ», είπε, προσθέτοντας ότι έφτασε στο σημείο να σκεφτεί ακόμα και να δώσει τέλος στη ζωή του.
Ύστερα από περίπου πέντε ημέρες, αποφάσισε να παλέψει για την επιβίωσή του. Χρησιμοποιώντας σωλήνες PVC και κουπιά από καγιάκ, κατάφερε να πραγματοποιήσει πρόχειρες επισκευές στο κατεστραμμένο κατάρτι, ώστε να αποκτήσει ξανά έστω περιορισμένο έλεγχο του σκάφους.
Επιβίωσε με βρώμη, ψάρια και το νερό που σχηματιζόταν από τη συμπύκνωση
Οι προμήθειές του εξαντλήθηκαν γρήγορα. Όπως είπε, έτρωγε την ελάχιστη βρώμη που τού είχε απομείνει στο σκάφος, ενώ τρεφόταν και με ψάρια ή καλαμάρια που έπεφταν πάνω στο κατάστρωμα.
Για να αντιμετωπίσει τη δίψα, συγκέντρωνε σε έναν κουβά το νερό που σχηματιζόταν από τη συμπύκνωση της υγρασίας και έγλειφε τις σταγόνες για να παραμείνει ενυδατωμένος.
Χρειάστηκε σχεδόν ένας μήνας μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει σε θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Καλιφόρνιας και Χαβάης, όπου την περασμένη Τρίτη έγινε αντιληπτός από το διερχόμενο φορτηγό πλοίο Pasha Hawaii.
Η συγκινητική διάσωση και τα επόμενα σχέδια του ιστιοπλόου
Το πλήρωμα του πλοίου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να κατεβάσει με επιτυχία τη σχοινένια σκάλα και να ανεβάσει τον εξαντλημένο ιστιοπλόο στο κατάστρωμα.
«Ήμουν πανευτυχής. Έκλαιγα από χαρά. Μου έδωσαν φρούτα, νερό και καθαρά ρούχα. Ήταν πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι», δήλωσε ο Σάτο.
Φωτογραφίες από τη διάσωση δείχνουν το ιστιοπλοϊκό με το κατεστραμμένο κατάρτι και τα πανιά να επιπλέουν στα νερά του Ειρηνικού, αποτυπώνοντας το μέγεθος της περιπέτειας που έζησε.
Ο 39χρονος φιλοξενείται πλέον σε συγγενικό του πρόσωπο στη Χαβάη. Παρά την περιπέτεια που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τα ταξίδια του, αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στις Φιλιππίνες, αυτή τη φορά με μεγαλύτερο και ασφαλέστερο σκάφος.