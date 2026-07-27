Μια απίστευτη ιστορία με έναν ναυαγό στον Ειρηνικό Ωκαιανό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή έναν 39χρονο από την Καλιφόρνια ο οποίος έμεινε σε ακυβέρνητο σκάφος για ένα μήνα και τελικά εντοπίστηκε ζωντανός ανοιχτά της Χαβάης.

Ο Κάι Σάτο απέπλευσε από το νησί Καταλίνα της Καλιφόρνιας στις 7 Ιουνίου με το ιστιοπλοϊκό του. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, όμως, το κατάρτι του σκάφους έσπασε, τα καύσιμα εξαντλήθηκαν και το κινητό του τηλέφωνο έμεινε από μπαταρία, αφήνοντάς τον αβοήθητο στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, μακριά από τις εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές.

«Έκλαιγα για μία εβδομάδα – Ένιωθα ότι δεν θα σωθώ»

Ο 39χρονος ιστιοπλόος περιέγραψε στο Hawaii News Now τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν τον παρέσυραν ρεύματα του Ειρηνικού, αποκαλύπτοντας ότι για ημέρες είχε χάσει κάθε ελπίδα.

«Έκλαιγα για μία ολόκληρη εβδομάδα καθώς παρασυρόμουν προς τα νότια. Ένιωθα σαν ένας ακίνητος στόχος, χωρίς καμία πιθανότητα να σωθώ», είπε, προσθέτοντας ότι έφτασε στο σημείο να σκεφτεί ακόμα και να δώσει τέλος στη ζωή του.

Ύστερα από περίπου πέντε ημέρες, αποφάσισε να παλέψει για την επιβίωσή του. Χρησιμοποιώντας σωλήνες PVC και κουπιά από καγιάκ, κατάφερε να πραγματοποιήσει πρόχειρες επισκευές στο κατεστραμμένο κατάρτι, ώστε να αποκτήσει ξανά έστω περιορισμένο έλεγχο του σκάφους.

Επιβίωσε με βρώμη, ψάρια και το νερό που σχηματιζόταν από τη συμπύκνωση

Οι προμήθειές του εξαντλήθηκαν γρήγορα. Όπως είπε, έτρωγε την ελάχιστη βρώμη που τού είχε απομείνει στο σκάφος, ενώ τρεφόταν και με ψάρια ή καλαμάρια που έπεφταν πάνω στο κατάστρωμα.

Για να αντιμετωπίσει τη δίψα, συγκέντρωνε σε έναν κουβά το νερό που σχηματιζόταν από τη συμπύκνωση της υγρασίας και έγλειφε τις σταγόνες για να παραμείνει ενυδατωμένος.

California Man Survives Over a Month Adrift After Sailboat Disaster



Kai Sato, 39, left Catalina Island on June 7 for his first solo Pacific crossing. Two weeks later the mast snapped, he ran out of fuel, and his phone died—leaving him drifting far outside the shipping lanes.



“I… pic.twitter.com/Qouisq7uHo — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 27, 2026

Χρειάστηκε σχεδόν ένας μήνας μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει σε θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Καλιφόρνιας και Χαβάης, όπου την περασμένη Τρίτη έγινε αντιληπτός από το διερχόμενο φορτηγό πλοίο Pasha Hawaii.

Η συγκινητική διάσωση και τα επόμενα σχέδια του ιστιοπλόου

Το πλήρωμα του πλοίου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να κατεβάσει με επιτυχία τη σχοινένια σκάλα και να ανεβάσει τον εξαντλημένο ιστιοπλόο στο κατάστρωμα.

«Ήμουν πανευτυχής. Έκλαιγα από χαρά. Μου έδωσαν φρούτα, νερό και καθαρά ρούχα. Ήταν πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι», δήλωσε ο Σάτο.

"Kai Sato, 39, left Catalina Island on June 7 but two weeks later the mast on his sailboat snapped, he ran out of gas and his phone died, leaving him floating helplessly outside of shipping lanes".

"..after five days began makeshift repairs to the boat…" https://t.co/T2TdbbVloy — Ryk Comerford (@Truth_Quest30) July 27, 2026

Φωτογραφίες από τη διάσωση δείχνουν το ιστιοπλοϊκό με το κατεστραμμένο κατάρτι και τα πανιά να επιπλέουν στα νερά του Ειρηνικού, αποτυπώνοντας το μέγεθος της περιπέτειας που έζησε.

Ο 39χρονος φιλοξενείται πλέον σε συγγενικό του πρόσωπο στη Χαβάη. Παρά την περιπέτεια που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τα ταξίδια του, αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στις Φιλιππίνες, αυτή τη φορά με μεγαλύτερο και ασφαλέστερο σκάφος.

iefimerida.gr