Έχοντας ήδη ανακοινώσει τον Απρίλιο του 2026 τη σημαντική δωρεά για την ανέγερση του Κέντρου Απασχόλησης και Εκπαίδευσης «ΕΝΑ για τα Παιδιά» στην Παρεκκλησιά Λεμεσού, το ENA Foundation προχωρεί σταθερά στην υλοποίηση του οράματός του για ουσιαστική στήριξη των παιδιών με αυτισμό και των οικογενειών τους. Με προσήλωση στη δημιουργία ίσων ευκαιριών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης, το Ίδρυμα συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν έμπρακτα την ποιότητα ζωής των παιδιών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

Το ENA Foundation, το οποίο ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Τάσο Παπαναστασίου, παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του να δημιουργεί ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσα από δράσεις που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, η ομάδα του ENA Foundation, μαζί με την τραγουδίστρια Αντιγόνη Buxton, την οποία το Ίδρυμα στηρίζει μέσω του πυλώνα «Λευκός Καμβάς», επισκέφθηκαν το υφιστάμενο Κέντρο Παιδιών με Αυτισμό στη Λεμεσό. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με στόχο να προσφέρουν στιγμές χαράς στα παιδιά, να περάσουν δημιουργικό χρόνο μαζί τους και να αναδείξουν τη σημασία της αποδοχής, της συμπερίληψης και της έμπρακτης κοινωνικής προσφοράς.

Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει ότι η πρωτοβουλία του ENA Foundation δεν περιορίζεται στην ανέγερση ενός νέου κέντρου, αλλά αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, στηρίζοντας τις ανάγκες τους τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Παράλληλα, το ENA Foundation ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι έχει υποβληθεί η αίτηση για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, σηματοδοτώντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του έργου. Το Ίδρυμα εκφράζει επίσης τις θερμές του ευχαριστίες προς την C. Christodoulou Architects & Designers και τον αρχιτέκτονα Χριστόδουλο Χριστοδούλου για την εξαιρετική συνεργασία, την αφοσίωση και τη σημαντική συμβολή τους στον σχεδιασμό του νέου κέντρου.

Για το ENA Foundation, η κοινωνική προσφορά δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση έργων. Είναι μια διαρκής δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να δημιουργεί ευκαιρίες και να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους.