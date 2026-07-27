Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε δρόμο κοντά στην Porte de Clichy, στο βορειοδυτικό Παρίσι της Γαλλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις γυναίκες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στις γυναίκες έξω από κατάστημα εστίασης.

Οι τρεις γυναίκες – η μία έγκυος – μαχαιρώθηκαν στη μέση του δρόμου από νεαρό άνδρα, o οποίος έτρεχε κραδαίνοντας 2 μαχαίρια ανάμεσα στο πλήθος.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, τα θύματα είναι ηλικίας 19, 24 και 36 ετών. Οι τρεις γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με τις δύο να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους. Η τρίτη τραυματίας φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

BREAKING: 3 women injured after a knifeman went on a stabbing spree near Porte de Clichy in Paris, France. pic.twitter.com/PGx3jsYocC — Scope Report (@ScopeReport_) July 27, 2026

Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και τον είδε να κινείται κρατώντας δύο μαχαίρια κοντά στη στάση του τραμ. Ο αστυνομικός ειδοποίησε αμέσως ενισχύσεις, παρακολούθησε τον ύποπτο και τελικά συμμετείχε στη σύλληψή του μαζί με περιπολικό που έσπευσε στο σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον άνδρα ακινητοποιημένο στο έδαφος. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε: «Ο Αλλάχ είναι αυτός που με διέταξε».

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται γαλλικά μέσα, ο συλληφθείς εμφανίζει προφίλ ψυχικά διαταραγμένου ατόμου. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα, σημειώνοντας ότι ο ύποπτος έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη σύλληψή του και ότι η ταυτότητά του βρίσκεται υπό εξακρίβωση.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία του Παρισιού, ενώ η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης.

Πηγή: iefimerida.gr