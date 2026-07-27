Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας μετά από ισχυρή έκρηξη στο σημείο. Από τον χώρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχει ανασυρθεί η σορός ενός ατόμου.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

Η έκρηξη που έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι ήταν σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

protothema.gr