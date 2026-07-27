Αντιδράσεις κατοίκων και διερχομένων προκαλεί γιγαντιαία διαφημιστική πινακίδα που τοποθετήθηκε σε χώρο νηπιαγωγείου, κοντά στον κυκλικό κόμβο της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα.

Η κατασκευή, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα δέκα μέτρα, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον δρόμο, ενώ τμήμα της προεκτείνεται πάνω από το πεζοδρόμιο και προς το οδόστρωμα. Το μέγεθος και η θέση της έχουν προκαλέσει ερωτήματα ως προς τη συμβατότητά της με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών.

Το Philenews επικοινώνησε με τον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος γνωρίζει την υπόθεση και έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Όπως ανέφερε, στους υπευθύνους για την τοποθέτηση της πινακίδας έχει επιδοθεί τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, προκειμένου είτε να την απομακρύνουν είτε να περιορίσουν τις διαστάσεις της, ώστε να συμμορφώνεται με τις σχετικές πολεοδομικές πρόνοιες.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος Λάρνακας προτίθεται να κινηθεί δικαστικά εναντίον τους.

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