Η μνήμη, η πολιτιστική κληρονομιά και οι ιστορίες των ανθρώπων συνθέτουν μια διαφορετική ανάγνωση της Λάρνακας, αναδεικνύοντας την πόλη ως ένα ζωντανό σύνολο εμπειριών και συλλογικής μνήμης που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

Τι είναι τελικά μια πόλη; Τα κτίρια, τα μνημεία και οι δρόμοι της ή οι άνθρωποι που της έδωσαν ζωή; Οι μεγάλες ιστορικές στιγμές ή οι μικρές προσωπικές ιστορίες που συχνά μένουν αθέατες;

Το Human Traces, ένα από τα εμβληματικά έργα του Λάρνακα 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, μετατρέποντας την πόλη σε έναν ζωντανό χώρο μνήμης και αφήγησης.

«Είμαστε οι φωνές πολλών ανθρώπων». Η φράση αυτή συνοψίζει τη φιλοσοφία του Σπιτιού της Μνήμης (Home of Memory – H.O.M.), του μουσείου των ανθρώπων της Λάρνακας, όπου η ιστορία αναδύεται μέσα από αντικείμενα, μαρτυρίες και προσωπικά βιώματα. Στόχος του είναι να «ξαναδιαβάσει» τον κόσμο μέσα από τις εμπειρίες και την οπτική των ανθρώπων, αναδεικνύοντας τη μνήμη ως κοινό τόπο συνάντησης.

Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος του έργου, Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, «το H.O.M. προτείνει έναν νέο τρόπο κατανόησης της σχέσης ανάμεσα στην τέχνη, τη μνήμη και τον δημόσιο χώρο. Πρόκειται για ένα συμμετοχικό έργο μεγάλης κλίμακας που συνθέτει ένα συλλογικό πορτρέτο της Λάρνακας».

Το Σπίτι της Μνήμης φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός, ψηφιακός και «ρευστός» τόπος συνάντησης. Μέσα από περιοδικές και μετακινούμενες εκθέσεις, αντικείμενα, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και δράσεις στον δημόσιο χώρο, το Αρχείο θα επεκτείνεται πέρα από τα όρια του μουσείου, συνομιλώντας καθημερινά με την πόλη και τους κατοίκους της. «Με αυτόν τον τρόπο, η μνήμη παύει να περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο και γίνεται ενεργό στοιχείο της καθημερινής ζωής», αναφέρει.

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου θα έχουν τα Αρχεία Λάρνακας Φοίβος Σταυρίδης, με βασικό πυρήνα το Σπίτι της Μνήμης, που θα στεγάζεται στο Common Ground Cultural Center. Το Human Traces θα εγκαινιαστεί το 2030, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο το H.O.M. συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Η πόλη ως ζωντανό αρχείο

Από την εγκατάσταση «Ανθρώπων Ίχνη – Η συνομιλία των Κόσμων»

Το Human Traces αποτελεί ένα πορτρέτο της Λάρνακας που εκτείνεται σε ολόκληρη την πόλη: ένα ζωντανό έργο τέχνης, διαμορφωμένο από τους κατοίκους και εγγεγραμμένο στον αστικό της ιστό.

Το έργο, σε σύλληψη του εικαστικού καλλιτέχνη Μάριου Σπηλιόπουλου, καθηγητή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κοινωνικής τέχνης, θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή 1.500 πολιτών διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών ομάδων και πολιτισμικών προελεύσεων οι οποίοι θα μοιραστούν ιστορίες, μνήμες, φωτογραφίες και αντικείμενα με προσωπική αξία, καθώς και να προσφέρουν ένα ζευγάρι παπούτσια. Ενεργό συμμετοχή στο έργο θα έχουν και ντόπιοι καλλιτέχνες.

Τα παπούτσια αποτελούν το σημείο εκκίνησης περιπατητικών διαδρομών που συνδέουν κατοίκους και επισκέπτες με σημεία καλλιτεχνικών παρεμβάσεων σε όλη την πόλη. Σε κάθε στάση δημιουργούνται νέες «κάψουλες μνήμης», όπου η τέχνη ανακαλεί και επαναπροσδιορίζει το παρελθόν, συμβάλλοντας στη συμφιλίωση ανθρώπων, τόπων και εμπειριών.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, το Human Traces προτρέπει κατοίκους και επισκέπτες να αναστοχαστούν πάνω σε τρία βασικά ερωτήματα: Πώς μπορούμε να επανεξετάσουμε το παρελθόν χωρίς φόβο, αλλά με πνεύμα συμφιλίωσης; Πώς μπορεί η τέχνη να ενώνει αντί να διχάζει, μετατρέποντας τις αντιθέσεις σε δημιουργικό διάλογο; Και πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές πόλεις να εξελιχθούν σε ζωντανά εργαστήρια συνύπαρξης μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό;

Από τα μνημεία στις ανθρώπινες ιστορίες

Οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις του Human Traces απλώνονται σε ολόκληρη τη Λάρνακα, μετατρέποντας μνημεία, γειτονιές και καθημερινούς χώρους σε τόπους διαλόγου.

Στο Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, μια φωτεινή επιγραφή με τα λόγια του Ευριπίδη –«Ευτυχισμένος είναι εκείνος που έχει διδαχθεί από την ιστορία»– εμφανίζεται στα ελληνικά και τα τουρκικά. Στην Αλυκή, επτά γλυπτά φλαμίνγκο αναδεικνύουν τη μετανάστευση ως διαχρονική ανάγκη για επιβίωση και ασφάλεια.

Στον Τουρκομαχαλλά, τα εγκαταλελειμμένα σπίτια από το 1974 αποκτούν ξανά φωνή. Ήχοι στην τουρκική γλώσσα, παπούτσια στα πεζοδρόμια και ίχνη βημάτων υπενθυμίζουν την παρουσία όσων κατοικούσαν εκεί, αλλά και τη χαμένη εμπειρία της συνύπαρξης.

Το Βενετσιάνικο Κάστρο, με τα διαδοχικά στρώματα βενετσιάνικης, οθωμανικής και βρετανικής ιστορίας, γίνεται πεδίο διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη και τη μνήμη της βίας. Στην Πλατεία Αγίου Λαζάρου συναντιούνται δύο μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ η Πλατεία Ζουχουρί αναδεικνύεται σε σύμβολο ηχητικής και οπτικής συνύπαρξης μέσα από τον διάλογο καμπαναριού και μιναρέ.

Η μνήμη ως γέφυρα για το μέλλον

Ο Ιωσήφ Χατζηκυριάκος

Για το H.O.M. και το Human Traces, η μνήμη δεν αποτελεί στατικό αρχείο, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία. Το αρχείο υπερβαίνει τα όρια του μουσείου και επιστρέφει στην πόλη μέσα από εκθέσεις, ψηφιακές δράσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και δημόσιες συναντήσεις.

«Η ιστορική συνείδηση δεν οικοδομείται μόνο μέσα από τα μεγάλα γεγονότα, αλλά και μέσα από τις μικρές προσωπικές ιστορίες που συνθέτουν τη συλλογική εμπειρία μιας κοινωνίας» τονίζει ο Ιωσήφ Χατζηκυριάκος.

Στα τέλη του 2028, μέσω ανοικτής πρόσκλησης (open call), τοπικοί και διεθνείς καλλιτέχνες θα κληθούν να «κατοικήσουν» αυτούς τους χώρους με συναυλίες, ποιητικές και λογοτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις σχεδιασμένες ειδικά για κάθε τόπο.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το Human Traces εντάσσει τη Λάρνακα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο για τη μνήμη, τη διαφορετικότητα και τη συμφιλίωση, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να τη βιώσουν ως μια πόλη μνήμης και συνύπαρξης, όπου η τέχνη δημιουργεί συνδέσεις, ενισχύει τον διάλογο και ενεργοποιεί τη συλλογική εμπειρία.

Χορηγός επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος