Το μοίρασμα ενός καφέ γίνεται ένας κοινός χώρος συνάντησης ανθρώπων, τόπων και ιστοριών, σε μια κοινή συζήτηση για το μέλλον και τις προσδοκίες μας.

Το καφενείο υπήρξε ανέκαθεν ένας ζωντανός πυρήνας της κοινωνικής ζωής. Γύρω από ένα φλιτζάνι καφέ γεννιούνται συζητήσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και χτίζονται σχέσεις. Είναι ένα μικρό καθημερινό τελετουργικό που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δημιουργεί χώρο για επικοινωνία.

Μέσα σε αυτό το γνώριμο πλαίσιο, η καφεμαντεία αποκτά μια νέα διάσταση. Ξεπερνά την παραδοσιακή της εικόνα και λειτουργεί ως αφορμή για αφήγηση, φαντασία και μεταξύ μας επικοινωνία. Το φλιτζάνι γίνεται ένας δημιουργικός καμβάς όπου οι προσωπικές ιστορίες συναντούν τις συλλογικές εμπειρίες, προσκαλώντας μας, σ’ αυτόν τον κοινό τόπο, να μιλήσουμε για το μέλλον, τις προσδοκίες και όσα μας ενώνουν.

Διάλογος, Συμμετοχή και Συλλογική Φαντασία

Aυτή τη βαθιά παράδοση μετατρέπει σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό εργαλείο διαλόγου, συμμετοχής και συλλογικής φαντασίας το Common Ground Kafenio, ένα από τα εμβληματικά έργα του Λάρνακα 2030.

«Πρόκειται για ένα συναρπαστικό πρότζεκτ που αξιοποιεί παραδοσιακές πρακτικές μαντικής, ιδιαίτερα την καφεμαντεία, ως αφορμή για συνάντηση, διάλογο και δημιουργία κοινού τόπου»,εξηγεί ο συγγραφέας Κώστας Μαννούρης, επικεφαλής καλλιτέχνης του Common Ground Kafenio. Όπως τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, «δεν μας απασχολεί τόσο η πρόβλεψη του ατομικού μέλλοντος, όσο η διερεύνηση του συλλογικού μας αύριο. Μέσα από το μοίρασμα ενός καφέ και μιας ιστορίας, καλούμε τους ανθρώπους να ανοιχτούν, να μιλήσουν για τις ελπίδες, τους φόβους και τις προσδοκίες τους για το αύριο των κοινοτήτων μας».

Το καφενείο γίνεται έτσι ένας περιπλανώμενος τόπος συνάντησης, όπου κοινότητες από την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συναντιούνται για να συζητήσουν κοινές αξίες όπως η φροντίδα, η δημοκρατία και η βιωσιμότητα, αλλά και κοινές εμπειρίες που αφορούν τη μετανάστευση, τον εκτοπισμό, την ιστορία και τη ζωή στις σύγχρονες πόλεις.

Το φλιτζάνι που «προβλέπει» το κοινό μας αύριο

Σε κάθε Common Ground Kafenio, μία εκπαιδευμένη ομάδα καλλιτεχνών αναλαμβάνει τον ρόλο των «μάντεων», συντονίζοντας τις δράσεις και τις συζητήσεις, ενώ δημοσιογράφοι καταγράφουν τις ιστορίες, τις ιδέες και τα οράματα που προκύπτουν.

Το υλικό που θα συλλεχθεί θα αποτελέσει τη βάση για μια μεγάλης κλίμακας καλλιτεχνική εγκατάσταση και μια έκδοση που θα παρουσιαστούν το 2030, αποτυπώνοντας τις φωνές πολιτών από την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η Λάρνακα ως σημείο συνάντησης διαφορετικών κόσμων

«Τα πρώτα καφενεία που πραγματοποιήσαμε στην Κύπρο και στο εξωτερικό έδειξαν πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη των ανθρώπων να συνδεθούν, να ακουστούν και να συμμετάσχουν σε μια κοινή συζήτηση για το αύριο» λέει ο Κώστας Μαννούρης. «Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και ιδιαίτερα συγκινητική. Τα καφενεία μας θα συνεχίσουν να απλώνονται στην πόλη, σε ολόκληρη την Κύπρο, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας δίκτυα διαλόγου και φαντασίας γύρω από το κοινό μας μέλλον.»

Κατά την περίοδο 2027–2029 προγραμματίζονται 240 εκδηλώσεις στην Κύπρο, σε καφενεία, δημόσιους χώρους και ιδιωτικές κατοικίες, 150 εκδηλώσεις στο εξωτερικό μέσω συνεργαζόμενων οργανισμών και πόλεων της Ευρώπης, καθώς και 100 διαδικτυακές δράσεις που θα διασφαλίζουν την παγκόσμια συμμετοχή. Συνολικά, το έργο φιλοδοξεί να εμπλέξει από 40.000 έως 50.000 ανθρώπους, όχι ως θεατές αλλά ως ενεργούς συνδημιουργούς της Λάρνακας 2030.

Πέρα όμως από τις ίδιες τις εκδηλώσεις, το Common Ground Kafenio αφήνει μια σημαντική πολιτιστική παρακαταθήκη. Τα παιχνίδια και τα εγχειρίδια της δράσης θα παραμείνουν διαθέσιμα ως ανοιχτά εργαλεία για σχολεία, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ενώ η μεθοδολογία του έργου – η μετατροπή μιας παραδοσιακής πρακτικής σε συμμετοχικό πολιτιστικό διάλογο – μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο και διεθνώς.