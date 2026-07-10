Εντατικές έρευνες διενεργούν μέλη της Αστυνομίας Αμμοχώστου για την ταυτοποίηση και σύλληψη όλων των αλλοδαπών, οι οποίοι ενεπλάκησαν, το βράδυ της Τετάρτης, στις συμπλοκές στην Ξυλοφάγου. Στο επεισόδιο συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κρατούσαν λιβέρια, σφυριά και αιχμηρά αντικείμενα. Το απίστευτο είναι πως ένας από τους εμπλεκόμενους προσπάθησε να κτυπήσει με το όχημά του τα μέλη της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε παρακείμενο υποστατικό, προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, ο ιδιοκτήτης του εν λόγω οχήματος έχει ταυτοποιηθεί και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Σ’ ό,τι αφορά στον 27χρονο από τη Συρία, που συνελήφθη χθες το απόγευμα, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι για την έκδοση διατάγματος κράτησής του. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη δεύτερου οχήματος, που εντοπίστηκε στη σκηνή.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών της υπόθεσης βρίσκεται και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, το οποίο επεξεργάζονται οι ανακριτές της υπόθεσης σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν κι άλλα πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται άλλα 10-15 άτομα που φαίνονται να εμπλέκονται στις συμπλοκές

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9:40 το βράδυ της Τετάρτης, με τους αλλοδαπούς να εγκαταλείπουν άρον άρον την περιοχή, αφήνοντας, ωστόσο, πίσω τους σημαντικά τεκμήρια. Ανάμεσά τους το εμπλεκόμενο όχημα, σφυριά, λοστοί, λιβέρια και τσαντάκια. «Όταν πήγα στον χώρο γύρω στις 10:30 υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, διότι όπως κάθονταν στον δρόμο, είδαν αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα να κατευθύνεται σε ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Εκεί ενημερώθηκα πως το πρόβλημα προέκυψε λόγω οικονομικών διαφορών που έχουν μεταξύ τους ομάδες από τη Συρία. Η μία ομάδα πήγε να τα βάλει με μια άλλη ομάδα με σιδερολοστούς, ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα. Οι περισσότεροι μένουν στην κοινότητα μας», είχε αναφέρει στο philenews ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, ο οποίος επικαλέστηκε πληροφορίες, που φέρουν κάποια από τα εμπλεκόμενα άτομα να λειτουργούν ως “εργοδότες”, που πωλούν υπηρεσίες, μέσω παροχής αλλοδαπών εργατών, σε εργολάβους.

Ο κ. Ιουλιανός εξέφρασε την εκτίμηση πως αυτό που συνέβη είναι αποτέλεσμα της έλλειψής στρατηγικής για την απασχόληση των ξένων εργατών. Επικαλούμενος την ιδιότητά του ως πρώην συνδικαλιστής, υπέδειξε πως δίδεται «το δικαίωμα στον κάθε επιτήδειο να έχει επ’ ονόματι του εργάτες και να τους “υπενοικιάζει” αλλού. Αυτό πρέπει να προβληματίσει το κράτος και να δώσει τέλος σε αυτό το σκλαβοπάζαρο. Εγώ έτσι το ονομάζω. Γίνεται να πληρώνεται κάποιος για εργάτες που παραχωρεί αλλού και να εκμεταλλεύεται αυτούς τους ανθρώπους δίνοντάς τους πιο μικρά μεροκάματα; Να τα αποτελέσματα ποια είναι».

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είπε ο κ. Ιουλιανός, οι εργοδότες είναι από τρίτη χώρα και παραχωρούν εργάτες για οικοδομικές εργασίες. «Φαίνεται κάποιοι δεν τηρούν τις συμφωνίες που κάνουν και δημιουργούνται αυτές οι ομάδες εναντίον άλλων ομάδων», σημείωσε.