Μάλλον κάτι πάει λάθος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αλλά ας το αποδώσουμε στο γεγονός ότι πρόκειται για τις πρώτες συνεδριάσεις μετά τις βουλευτικές εκλογές και θα τη βρούμε τη ρέουλα στην πορεία. Δύο ώρες κράτησε η χθεσινή συνεδρίαση, τα πρώτα 55 λεπτά μιλούσαν οι βουλευτές. Υποτίθεται θα υπέβαλλαν τα ερωτήματά τους.

Αντί ερωτημάτων βεβαίως, οι περισσότεροι ανάλωναν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που τους αναλογούσε σε τοποθετήσεις και σχολιασμό. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κατάσταση θύμιζε καθαρά προεκλογική περίοδο, αφού σε όσους παρακολουθούσαν δόθηκε η εντύπωση ότι «βάλλουν απού ρέξει» ποιος θα πει τα περισσότερα και ποιος θα τα πει πιο έντονα από τον άλλο.

Αποτέλεσμα ήταν βεβαίως να μην υπάρχει χρόνος στη συνέχεια για να τοποθετηθούν οι περισσότεροι φιλοξενούμενοι και το πιο τραγικό, έμεινε στη μέση η εκπρόσωπος των συνδέσμων που στηρίζουν τα άτομα με ψυχικές παθήσεις, η οποία μας έριχνε όλους κατάμουτρα ένα γερό χαστούκι για τα όσα κάναμε ή δεν κάναμε ως Πολιτεία ή κοινωνία για αυτή την ομάδα ασθενών.

Π.