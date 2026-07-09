Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, περιμένει εκ νέου η επιτροπή Παιδείας της Βουλής την αρμόδια Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου. Η ατζέντα εκείνης της συνεδρίας θα έχει αποκλειστικά το θέμα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με την υπουργό Παιδείας να καλείται για την καθιερωμένη ενημέρωση που γίνεται κάθε χρόνο, εκείνη την περίοδο, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Χθες, η κ. Μιχαηλίδου είχε την πρώτη της επίσημη συνάντηση με την Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση, την οποία ενημέρωσε γενικά για τα θέματα που είναι ανοικτά αυτή την περίοδο αλλά και για το πώς σκοπεύει το Υπουργείο της να προχωρήσει αναφορικά με αυτά.

Πάντως, ο Σεπτέμβρης αναμένεται «δύσκολος» μήνας για τον τομέα της Εκπαίδευσης, καθώς όχι μόνο επαναλειτουργούν τα σχολεία αλλά και γιατί το πολύκροτο ζήτημα του συστήματος διορισμού στην Εκπαίδευση, θα βρίσκεται τότε στην κορύφωσή του.

ΛΙΑ