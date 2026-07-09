Ο πιο ψηλός αστυνομικός των ΗΠΑ ορκίστηκε στο Τέξας, ο Τζόρνταν Γουίλμορ, με ύψος 2,22 μέτρα, έγινε επίσημα μέλος του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης Κέμα.

Όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Κέμα, ο νεοσύλλεκτος αστυνομικός από το Τέξας, Τζόρνταν Γουίλμορ, έγινε viral λόγω του ύψους του και έγινε μέλος της επόμενης σειράς αστυνομικών του τμήματος.

Ο ίδιος είχε επισημάνει στο FOX 26 «πάντα είχα την επιθυμία και τον στόχο να γίνω αστυνομικός. Ειλικρινά, μου αρέσει απλώς να υπηρετώ την κοινότητα και να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη και χρειάζονται τη βοήθειά μου. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό».

Η αποτυχία στις εξετάσεις και ο ρόλος του Σακίλ Ο’Νιλ

Όπως αναφέρει το police1, ο Τζόρνταν Γουίλμορ εισήχθη αρχικά στην αστυνομική ακαδημία του τμήματος τον Αύγουστο του 2025. Τον περασμένο Δεκέμβριο έδωσε εξετάσεις αδειοδότησης της Επιτροπής Επιβολής του Νόμου του Τέξας (Texas Commission on Law Enforcement) αλλά δεν τα κατάφερε για μόλις έναν μόνο βαθμό. Η ιστορία του τράβηξε την προσοχή του θρύλου του ΝΒΑ, Σακίλ Ο’Νιλ, ο οποίος κάλυψε μέρος των χρημάτων για την ακαδημία και τον επισκέφθηκε. «Θέλω να επικεντρωθεί πραγματικά σε αυτό, γιατί είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι ένα παιδί θέλει να γίνει αστυνομικός», είχε δηλώσει ο πρώην σέντερ στο KHOU τότε, ενώ πρόσθεσε πως «λατρεύω τους αστυνομικούς. Αυτοί με έκαναν αυτό που είμαι».

Παίρνοντας θάρρος από τα λόγια του πρώην All-Star και Hall of Famer o Γουίλμορ εγγράφηκε σε άλλη σειρά μαθημάτων της ακαδημίας, πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις και έγινε με κάθε επισημότητα αστυνομικός.

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι για αυτόν. Συγχαρητήρια, Τζόρνταν!», δήλωσε ο Αρχηγός Ρέιμοντ Γκαρίβι σε ανάρτησή του στο Facebook.

protothema.gr