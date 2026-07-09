Η Chevron ανοίγει σε ανταγωνιστικές πετρελαϊκές εταιρείες πρόσβαση σε χημική τεχνολογία που ανέπτυξε για την ενίσχυση της παραγωγής από κοιτάσματα σχιστολιθικού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει με άδεια χρήσης την τεχνολογία επιφανειοδραστικών χημικών ουσιών στην ZL Chemicals, η οποία θα αναλάβει την εμπορική διάθεσή της σε άλλες πετρελαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με τη Chevron, οι συγκεκριμένες χημικές ουσίες μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή από νέες γεωτρήσεις έως και 20% κατά τον πρώτο χρόνο, ενώ μπορούν επίσης να περιορίσουν τη μείωση της παραγωγής σε υφιστάμενες γεωτρήσεις κατά 5% έως 8%.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική βιομηχανία σχιστολιθικού πετρελαίου αντιμετωπίζει πιέσεις από τη μείωση της παραγωγικότητας των γεωτρήσεων. Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τις εταιρείες είτε να προχωρούν σε περισσότερες γεωτρήσεις είτε να υιοθετούν νέες τεχνολογίες για να διατηρήσουν τα επίπεδα παραγωγής.

Ο επικεφαλής Τεχνολογίας και Μηχανικής της Chevron, Ryder Booth, δήλωσε ότι οι σημερινοί περιορισμοί στην ενέργεια δημιουργούν ανάγκη για περισσότερη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην αγορά. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί έναν τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη.

Η απόφαση της Chevron συμπίπτει με τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Chevron και η ExxonMobil, να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου και να συμβάλουν στη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Οι επιφανειοδραστικές χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τις ζημιές που προκαλεί η υδραυλική ρηγμάτωση στον σχιστολιθικό σχηματισμό. Λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με το σαπούνι, απομακρύνοντας σωματίδια που μπορούν να εγκλωβιστούν στις ρωγμές του πετρώματος και να εμποδίσουν τη ροή του πετρελαίου.

Η τεχνολογία βοηθά επίσης στον διαχωρισμό του πετρελαίου από το υπόγειο πέτρωμα, ώστε να μπορεί να κινηθεί ευκολότερα προς την επιφάνεια.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργαστήριο τεχνολογίας της Chevron στο Χιούστον, ερευνητές παρουσίασαν τη διαφορά μεταξύ αργού πετρελαίου χωρίς χημική επεξεργασία και πετρελαίου στο οποίο είχαν προστεθεί επιφανειοδραστικές ουσίες. Στη δεύτερη περίπτωση, το πετρέλαιο κινούνταν ευκολότερα μέσα στο δοχείο και δεν κολλούσε στα τοιχώματα, δείχνοντας πώς η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στην αποκόλλησή του από το πέτρωμα.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, το ποσοστό ανάκτησης πετρελαίου από σχιστολιθικά κοιτάσματα παραμένει χαμηλό, κοντά στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του πετρελαίου παραμένει στο υπέδαφος, καθώς η διαθέσιμη τεχνολογία δεν επιτρέπει ακόμη την πλήρη αξιοποίηση των κοιτασμάτων.

Η βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι πιο αποδοτικές περιοχές γεωτρήσεων έχουν ήδη αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Αναλυτές σημειώνουν ότι, αν και τα μεγάλα άμεσα κέρδη περιορίζονται, η τεχνολογική πρόοδος εξακολουθεί να επιτρέπει στη βιομηχανία πετρελαίου να ξεπερνά προηγούμενες προβλέψεις.

Η Chevron εκτιμά ότι η αδειοδότηση της τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή και πέρα από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η ίδια. Η εταιρεία διαθέτει επίσης δικαιώματα εκμετάλλευσης σε ορισμένες γεωτρήσεις στη λεκάνη του Περμίου, οι οποίες λειτουργούν από άλλες εταιρείες.

Με την ευρύτερη διάθεση της τεχνολογίας, η Chevron θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυξημένη παραγωγή στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό πεδίο των ΗΠΑ, ακόμη και σε γεωτρήσεις που δεν διαχειρίζεται άμεσα.

Η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει δοκιμές νέας έκδοσης της χημικής τεχνολογίας κατά το τρίτο τρίμηνο.

Capital.gr