Ποσό ύψους €60 εκατ. θα αποτελέσει την «προίκα» του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ), η οποία θα καλύπτει τόσο τον δανεισμό που θα παραχωρεί σε επιχειρήσεις όσο και τα λειτουργικά του έξοδα. Η εφάπαξ χορηγία θα παραχωρηθεί σε πέντε δόσεις.

Φέτος, το κράτος θα καταβάλει στον ΚΟΑΕ €1 εκατ., το 2027 κονδύλι €10 εκατ., το 2028 και το 2029 ποσό €20 εκατ., ενώ το 2030 θα καταβληθούν τα τελευταία €9 εκατ.

Αφού δοθούν όλες οι δόσεις, ο Οργανισμός προβλέπεται να είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Με τη λειτουργία του οργανισμού θα διευκολυνθεί η πρόσβαση πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων σε χρηματοδότηση, μέσω δανείων, εγγυήσεων, επιχορηγήσεων, επενδυτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η τμηματική καταβολή της χορηγίας ύψους €60 εκατ. δεν έπεισε τους βουλευτές, οι οποίοι εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Οι τεχνοκράτες του αρμόδιου υπουργείου διαβεβαίωσαν πως δεν θα καταβληθεί πρόσθετη χορηγία στον ΚΟΑΕ, πέραν των €60 εκατ.

Στον προϋπολογισμό του 2027 έχει περιληφθεί κονδύλι €10 εκατ. για το κόστος σύστασης του ΚΟΑΕ, το οποίο δεν επηρεάζει τις οροφές δαπανών του ΥΠΟΙΚ. Ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα, μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να δανείζεται κεφάλαια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή τράπεζες της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως η σύσταση του ΚΟΑΕ και ο διορισμός του συμβουλίου περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο ΔΣ το ανώτατο όριο δανεισμού

Το δ.σ., ανά προγραμματική περίοδο, θα εισηγείται στην αρμόδια αρχή το ανώτατο όριο δανεισμού του ΚΟΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητά του, τα ίδια κεφάλαια του και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Το ανώτατο όριο δανεισμού του ΚΟΑΕ θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

Στόχος είναι ο Οργανισμός να καταστεί σταδιακά αυτοχρηματοδοτούμενος.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στον διορισμό του συμβουλίου. Βάσει των εισηγήσεων των κομμάτων, το πρώτο συμβούλιο θα είναι μεταβατικό και η θητεία του θα είναι για περίοδο 12 μηνών, ενώ στην πορεία τα επόμενα συμβούλια που θα διορίζονται θα περνούν από έλεγχο καταλληλόλητας. Να σημειωθεί πως το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑΕ θα προχωρήσει στον καταρτισμό του προϋπολογισμού του Οργανισμού, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή.

Το κράτος εκτιμά πως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού θα πρέπει να στελεχωθεί με 12 έως 15 άτομα, με κόστος €1 εκατ. ετησίως.

Κρατική εγγύηση έως 80% ανά δάνειο

Σε σχέση με τις ανησυχίες για το δημοσιονομικό κόστος του Οργανισμού, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών αυτό θα αποτελείται από το αρχικό κεφάλαιο των €60 εκατ. και οποιονδήποτε δανεισμό του Οργανισμού θα εγγυηθεί το κράτος.

Επίσης, στο δημοσιονομικό κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος των εγγυήσεων που δυνατόν να κληθεί να καταβάλει ο ΚΟΑΕ λόγω αθέτησης πληρωμών από τους δανειολήπτες, στο πλαίσιο του εγγυοδοτικού εργαλείου.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των μελετητών για τον σχεδιασμό του εγγυοδοτικού εργαλείου, το κράτος θα εγγυάται μέχρι το 80% ανά δάνειο, με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 25% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Ο Οργανισμός μπορεί να λάβει αντεγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για κάλυψη του 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν.

Μέχρι την Παρασκευή, το αρμόδιο υπουργείο θα καταθέσει νέο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.Τη Δευτέρα, τα κόμματα θα καταθέσουν τις τροπολογίες τους. Ήδη το ΑΛΜΑ ανακοίνωσε πως οι τροπολογίες του θα επικεντρώνονται στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας και στον περιορισμό της δυνατότητας χορήγησης δανείων και χρηματοδοτήσεων προς τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο θα τεθεί από εβδομάδας ενώπιον της Ολομέλειας, η οποία θα συνέλθει εκτάκτως.