Η Unicars παρουσιάζει στην κυπριακή αγορά μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για όσους αναζητούν ένα premium μοντέλο που συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα, τεχνολογία και κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Το Audi A5 διατίθεται στην τιμή των €44.500, προσφέροντας παράλληλα πλούσιο εξοπλισμό και εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών. Το A5 αποτελεί τη σχεδιαστική πρόταση της Audi στην κατηγορία των μεσαίων premium μοντέλων που συνδυάζει με ιδανικό τρόπο τη σπορ φιλοσοφία με την κομψότητα. Η χαμηλή και φαρδιά μάσκα Singleframe, οι έντονες γραμμές του αμαξώματος και οι αναλογίες που παραπέμπουν σε coupe δημιουργούν μια ιδιαίτερα δυναμική εικόνα. Το μακρύ καπό, οι μυώδεις θόλοι των τροχών και η αεροδυναμική σιλουέτα χαρίζουν στο A5 έντονη προσωπικότητα, ενώ οι ζάντες αλουμινίου ολοκληρώνουν μια εμφάνιση που αποπνέει πολυτέλεια και σπορ χαρακτήρα.

Static photo, Colour: Magnet Grey

Στο εσωτερικό, η Γερμανική μάρκα έχει επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία και την ποιότητα. Η κυρτή OLED MMI Πανοραμική οθόνη κυριαρχεί στο ταμπλό, προσφέροντας κορυφαία ευκρίνεια και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Η συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto εξασφαλίζει άμεση επικοινωνία με τις αγαπημένες εφαρμογές του οδηγού, ενώ τα premium υλικά και η άριστη συναρμογή δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και άνεσης.

Η οδηγική εμπειρία ενισχύεται από τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού. Το Adaptive Cruise Control φροντίζει για την αυτόματη διατήρηση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, ενώ το Parking Aid Plus κάνει το παρκάρισμα ευκολότερο και ασφαλέστερο. Παράλληλα, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης αυξάνουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας σε κάθε διαδρομή.

Cockpit

Διαθέσιμο στις €44.500, με πλούσιο εξοπλισμό και πενταετή εργοστασιακή εγγύηση, το Audi A5 αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στην premium κατηγορία, προσφέροντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό κομψότητας, τεχνολογίας και σπορ οδηγικής απόλαυσης. Γνωρίστε το Audi A5 από κοντά στους εκθεσιακούς χώρους της Unicars σε όλες τις πόλεις.