Σε δύσκολη θέση έφερε τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ένας δημοσιογράφος από τη Δανία.

Σε μια από τις πιο έντονες στιγμές της συνέντευξης Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο δημοσιογράφος ρώτησε ευθέως τον Ρούτε αν χάνει τον «αυτοσεβασμό» του όταν κάθεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και δεν αντιδρά στις επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά συμμάχων και στις αναφορές του για τη Γροιλανδία.

Ο δημοσιογράφος Ράσμους Σβάνεμποργκ, εμφανώς αιχμηρός, υπενθύμισε τις δηλώσεις του Τραμπ κατά κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, αλλά και τις επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του για τη Γροιλανδία, για να καταλήξει με το ερώτημα αν αυτή η στάση επηρεάζει τον «αυτοσεβασμό» του Ρούτε.

«Ο παλιός Μαρκ Ρούτε θα είχε απορρίψει αυτές τις απειλές του Τραμπ. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Επηρεάζει την αυτοεκτίμησή σας το γεγονός ότι κάθεστε δίπλα του και δεν λέτε τίποτε», ρώτησε χαρακτηριστικά

Απέφυγε να απαντήσει ευθέως και πέρασε στην… υπεράσπιση του Τραμπ

Αλλά αντί να απαντήσει στο προσωπικό σκέλος της ερώτησης, ο Ρούτε προτίμησε να αναδείξει, όπως είπε, τη συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ.

Και υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών.

Ρούτε: «Είμαι αυτός που είμαι»

Λίγες ώρες αργότερα, σε συνέντευξή του στο Reuters, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απέρριψε τις επικρίσεις ότι αποφεύγει να ασκήσει δημόσια κριτική στον Τραμπ.

«Γνώριζαν ποιον επέλεγαν όταν με διόρισαν. Είμαι αυτός που είμαι», είπε χαρακτηριστικά Ρούτε, προσθέτοντας ότι όταν διαφωνεί με τον Αμερικανό πρόεδρο προτιμά να το κάνει ιδιωτικά, ώστε να προστατεύεται η ενότητα της Συμμαχίας.

iefimerida.gr