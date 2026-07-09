Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πήγε στην Άγκυρα, αν και καλοκαιριάτικα, ως Άγιος Βασίλης. Το έδαφος για τις εξαγγελίες προετοιμαζόταν εδώ και μέρες. Στη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε υποσχέσεις. Άνοιξε, σύμφωνα με αναλυτές, «παράθυρο» » για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Υποσχέθηκε άρση των κυρώσεων CAATSA.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ των δυο στην Άγκυρα, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, διαμόρφωσε κάποια νέα δεδομένα. Καθίσταται σαφές ότι η Τουρκία παρουσιάζεται να είναι πιο κοντά να αποκτήσει τα πέντε F-35, τα οποία ως γνωστό έχουν κατασκευαστεί για λογαριασμό της και δεν παραδόθηκαν, λόγω των κυρώσεων, που είχα επιβληθεί στην Τουρκία, μετά την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος, S-400. Απόφαση για να παραδοθούν τα αεροσκάφη δεν υπάρχει, καθώς χρειάζονται διαδικασίες να δρομολογηθούν. Και το ζητούμενο είναι εάν θα αρθούν οι κυρώσεις ή ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρακάμψει τις διαδικασίες και θα υλοποιήσει μονομερώς τις υποσχέσεις του. Το δεύτερο φαντάζει δύσκολο.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι δεν είναι εύκολο το έργο του κ. Τραμπ. Η άρση των κυρώσεων, μπορεί να πάρει χρόνο ( γίνεται λόγος για δυο χρόνια). Φάνηκε, ωστόσο, από τα όσα είπε στην Άγκυρα, ενώπιον του φίλου του, του Ερντογάν, ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως αναφέρουν αναλυτές, μπορεί να βρει φόρμουλες για να φθάσει μέχρι την πώληση των F-35. Πιο εύκολη φαντάζει η παροχή αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό πρόγραμμα μαχητικών Kaan.

ΣΤΗΝ Ουάσιγκτον, πάντως, έχουν ξεκινήσει οι αντιδράσεις και η προσπάθεια για να μπλοκαριστεί η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Από βουλευτές έχει συνταχθεί και αποσταλεί στην ηγεσία της Βουλής επιστολή, με την οποία εκφράζεται η αντίθεσή τους στην πώληση των μαχητικών.

ΤΗΝ ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNN, δήλωσε ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις». Συνεπώς η αντίδραση του Ισραήλ είναι δεδομένη.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η… παράσταση που δόθηκε στο παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με ύμνους να ακούγονται και από τις δυο πλευρές, διαμορφώνουν νέα δεδομένα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Σχέσεις, που αφορούν τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην περιοχή.

ΤΑ όσα παρακολουθήσαμε να διαδραματίζονται στην Άγκυρα, αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης προς το ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση από ΗΠΑ και Τουρκία. Ως εκ τούτου χρειάζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί χειρισμοί από την Αθήνα και τη Λευκωσία.