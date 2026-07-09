Με δεσμεύσεις για στρατιωτική βοήθεια ύψους τουλάχιστον 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, σχέδια για την παραγωγή συστημάτων Patriot και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας ολοκληρώθηκε η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι σύμμαχοι επανέλαβαν τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους για στήριξη της Ουκρανίας, ενώ την ίδια στιγμή η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση.

Η τελική διακήρυξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου, με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση της παραγωγής όπλων.

Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία το 2026, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα στήριξης και το 2027. Το συνολικό ποσό αναμένεται έτσι να φτάσει τουλάχιστον τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο κείμενο της διακήρυξης, οι σύμμαχοι τονίζουν ότι παραμένουν «ενωμένοι στην ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας».

Παράλληλα, χαρακτηρίζουν τη Ρωσία «μακροπρόθεσμη απειλή» για την ευρωατλαντική κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι «δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου».

Η Ουκρανία ως «παράγοντας ασφάλειας» για το ΝΑΤΟ

Στη διακήρυξη γίνεται ειδική αναφορά στον ρόλο της Ουκρανίας στην ευρωατλαντική ασφάλεια, με τους συμμάχους να επισημαίνουν ότι το Κίεβο έχει πλέον σημαντική συμβολή στην προστασία της περιοχής.

Η διατύπωση αυτή αποτυπώνει την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ΝΑΤΟ – Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν αποτελεί μέλος της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς παρέχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας προς την Ουκρανία μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών ασφαλείας.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ χαιρέτισαν επίσης την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τραμπ: Θα βοηθήσουμε την Ουκρανία να κατασκευάσει Patriot

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί μια κατάπαυση του πυρός, εκτιμώντας πως «το ίδιο θέλει και ο Πούτιν». Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας «δεν είναι από τους πιο εύκολους» να επιλυθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη σχέση του με τον Ζελένσκι, λέγοντας: «Από το Οβάλ Γραφείο μέχρι σήμερα έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος, είναι μια νέα αρχή. Η Ουκρανία έχει σπουδαίο μέλλον».

Περιγράφοντας την προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, χρησιμοποίησε την παρομοίωση δύο παιδιών που τσακώνονται σε ένα πάρκο: «Δύο αγόρια σε ένα πάρκο δεν συμπαθούσαν το ένα το άλλο και άρχισαν να μαλώνουν».

Αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ο Τραμπ τις χαρακτήρισε κλιμάκωση που θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Για την παραγωγή συστημάτων Patriot από την Ουκρανία, δήλωσε: «Ένα πουλάκι μού είπε ότι θα τους δώσουμε το δικαίωμα να φτιάχνουν Patriot, θα τους δείξουμε πώς να τα κατασκευάζουν. Είναι κάτι πολύ σύνθετο τεχνικά, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε και πολύ γρήγορα».

BREAKING: Trump to Zelensky:



We are gonna give you a license to make Patriots.



This way he can't complain that we are not giving him enough.



Make them yourself. pic.twitter.com/HZFarZce0a — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει μια επίσκεψη στην Ουκρανία, αλλά μόνο μετά το τέλος του πολέμου, ενώ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κλείσουν τον ουκρανικό εναέριο χώρο, σημειώνοντας όμως πως μετά από μια συμφωνία δεν θα υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο.

Ζελένσκι: Συνεργασία με τις ΗΠΑ για τα drones

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη στήριξή τους και το πρόγραμμα PURL, αναφέροντας ότι Κίεβο και Ουάσινγκτον ξεκινούν συνεργασία για συμφωνία στον τομέα των drones.

Όπως είπε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα συζητηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Good meeting with President Trump @POTUS and his team. I’m grateful for the strong emphasis placed on strengthening Ukraine’s air defense to better protect people’s lives. President Trump and I spoke about some ideas that could strengthen our positions and bring peace closer. I… pic.twitter.com/AqOYUfm7et — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026

Όταν ρωτήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο αν είναι έτοιμος να μεταβεί στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι απάντησε: «Αυτό είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί. Είναι επικίνδυνο».

When Trump asked Zelensky if he would agree to go to Moscow for talks with Putin, Zelensky replied:



“It’s difficult. There are a lot of Ukrainian drones there.”



Trump agreed, saying:



“That is right. It is hard to go to Moscow.” pic.twitter.com/Uvpn5RYebN — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026

Νέες αμυντικές επενδύσεις και αύξηση παραγωγής όπλων

Πέρα από τη βοήθεια προς την Ουκρανία, οι χώρες του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν νέες αμυντικές προμήθειες ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τη συλλογική παραγωγική δυνατότητα της αμυντικής βιομηχανίας και να συνεργαστούν στενότερα με τις εταιρείες του κλάδου για την επιτάχυνση της καινοτομίας.

Στις βασικές προτεραιότητες επενδύσεων περιλαμβάνονται η ενίσχυση της δυνατότητας ανάπτυξης και υποστήριξης στρατευμάτων, τα όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, τα ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας, τα drones, οι προηγμένες τεχνολογίες, οι δυνατότητες πληροφοριών, οι στρατιωτικές λύσεις cloud και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι το ζητούμενο πλέον είναι η εφαρμογή των αποφάσεων, αναφέροντας: «Το καθήκον που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις των συμμάχων σε συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Η αντίδραση της Μόσχας: «Ανεύθυνες αποφάσεις που οδηγούν σε καταστροφή»

Η Ρωσία αντέδρασε έντονα στις αποφάσεις της Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντας τις νέες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία «ανεύθυνες».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έλαβαν «ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή».

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι κινήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη «στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Η ρωσική πλευρά κατηγόρησε παράλληλα τους ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται «για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία», κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με τη Δύση.

protothema.gr