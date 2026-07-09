Δικαστήριο της Νέας Υόρκης διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει 5,8 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην δημοσιογράφο Ε. Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση, ποσό που παρέμενε σε καταπιστευματικό λογαριασμό έως ότου απορρίψει το Ανώτατο Δικαστήριο την έφεση του προέδρου.

Ο περιφερειακός δικαστής Λούις Κάπλαν του Μανχάταν διέταξε να καταβληθούν περίπου 5,8 εκατ. δολάρια στην πρώην συνεργάτιδα του περιοδικού Elle, ποσό που αντιστοιχεί στα 5 εκατ. της αρχικής αποζημίωσης, συν τους τόκους. Τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό, μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που είχε υποβάλει ο Τραμπ. Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε στις 29 Ιουνίου να εξετάσει την υπόθεση.

Breaking News: A federal judge ordered that E. Jean Carroll should be paid $5 million after a jury found President Trump liable for sexual abuse and defamation. https://t.co/JykDW5R5qR July 8, 2026

Αργά το βράδυ της Τρίτης οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν καταθέσει αίτημα στο δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι η Κάρολ θα έπρεπε να περιμένει μέχρι να εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο η νέα προσφυγή του προέδρου για την ανατροπή της ετυμηγορίας. Υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και «μη ανακτήσιμη απώλεια» αν η Κάρολ υλοποιήσει την πρόθεσή της να δωρίσει τα χρήματα επειδή, εάν το κάνει, δεν θα είναι δυνατόν να ανακτηθούν στο μέλλον. Ισχυρίζονταν, επίσης, ότι αν επιτρεπόταν στην Κάρολ να εισπράξει τα χρήματα αλλά στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεχόταν να επανεξετάσει την υπόθεση, αυτό θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη, σε μια περίοδο που οι υποστηρικτές του Τραμπ εκφράζουν «ανησυχίες για πολιτικά υποκινούμενη εργαλειοποίηση του νομικού συστήματος».

Ο Τραμπ υπέβαλε αίτημα νωρίτερα σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να επανεξεταστεί η έφεσή του. Το Ανώτατο Δικαστήριο σπανίως εξετάζει εφέσεις τις οποίες έχει ήδη απορρίψει.

Η 82χρονη σήμερα Κάρολ δίνει μάχη στα δικαστήρια εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, από την ημέρα που κατηγόρησε τον Τραμπ ότι τη βίασε γύρω στα 1996 στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν.

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς της λέγοντας ότι είναι «απάτη», αρνήθηκε ότι γνώριζε τη συγκεκριμένη γυναίκα και υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία για να πουλήσει τα απομνημονεύματά της. Το 2022 οι ένορκοι επιδίκασαν στην Κάρολ 5 εκατ. δολάρια για δυσφήμιση, αν και δεν έκριναν ότι υπέστη θύμα βιασμού. Άλλο δικαστήριο, το 2024, διέταξε τον Τραμπ να πληρώσει στην Κάρολ 83,3 εκατ. δολάρια λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει σε βάρος της το 2019, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ υπ[οστηρίζει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ωστόσο το 2ο Εφετείο του Μανχάταν αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση.

protothema.gr