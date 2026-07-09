Την ερχόμενη βδομάδα πιάνει δουλειά η ομάδα των ποινικών ανακριτών που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει τα όσα προκύπτουν από την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Οι δύο εξ Ελλάδος ανακριτές, ο κ. Βασίλειος Σκουρής επικεφαλής της ομάδας και ο κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος ο διορισμός του οποίου επικυρώθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένονται στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο, οπόταν 13 ή 14 Ιουλίου θα έχουν την πρώτη συνάντηση. Μέχρι τώρα στους ποινικούς ανακριτές έχει δοθεί μόνο ο διορισμός τους και τίποτε άλλο, ούτε όροι εντολής, ούτε πού θα συνέρχονται, ούτε και το μαρτυρικό υλικό. Αναμένεται ότι όλα αυτά θα γίνουν τις αμέσως επόμενες ημέρες ώστε από την επόμενη εβδομάδα ν’ αρχίσουν τη μελέτη του πορίσματος ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν με τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Τους δύο εξ Ελλάδος ανακριτές θα πλαισιώνουν οι Κύπριοι Σωτήρης Λιασίδης πρώην δικαστικός, Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης νομικοί. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι ανακριτές θα έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να παραδώσουν πόρισμα, εκτός και αν θα χρειαστούν παράταση. Νοουμένου ότι το πόρισμα αποτελείται από 3000 σελίδες και υπάρχουν δεκάδες τεκμήρια, εκτιμάται ότι η έρευνα θα πάει σε βάθος χρόνου. Η ομάδα των ποινικών ανακριτών εκτιμάται ότι θα ζητήσει τη βοήθεια ανακριτών της Αστυνομίας ώστε να καταστούν ευέλικτοι και να γίνεται πιο εύκολη η έκδοση ενταλμάτων ή διαταγμάτων.

Χθες, 24 ημέρες μετά την παράδοση του πορίσματος στην κυβέρνηση διορίστηκε ο 5ος ποινικός ανακριτής, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ποινικολόγος Ηλίας Αναγνωστόπουλος, σε αντικατάσταση του Χρίστου Μυλωνόπουλου, ο οποίος έθεσε εαυτόν εκτός της ομάδας, λόγω σύγκρουσης συμφέροντος. Ο κ. Αναγνωστόπουλος και ο επικεφαλής των ποινικών ανακριτών αναμένεται να αφιχθούν στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να προχωρήσουν σε έρευνες για απόδοση ευθυνών σε σχέση με τα ευρήματα των επιθεωρητών της Αρχής κατά της διαφθοράς.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων προς τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, τόσο σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης όσο και υλικοτεχνικής υποδομής. Κατά τον ίδιο έχει ήδη εξευρεθεί κατάλληλος χώρος με πλήρη γραφειακό εξοπλισμό, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού που θα υποστηρίζει διοικητικά το έργο της ομάδας. Κληθείς να σχολιάσει τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται για τον διορισμό του κ. Αναγνωστόπουλου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα σχετικά επιχειρήματα «δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τους όρους εντολής ούτε της Αρχής κατά της Διαφθοράς ούτε, κατ’ επέκταση, της ομάδας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών». Πρόσθεσε ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως η υπόθεση του «μαύρου βαν» δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνάς της και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνεται στο πόρισμα που θα παραλάβουν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές.

Στο μεταξύ, στο τέλος της ποινικής έρευνας και εφόσον προκύψει ζήτημα για ποινικές διώξεις θα ληφθεί η απόφαση για το κατά πόσον θα διοριστεί ιδιώτης δημόσιος κατήγορος. Αυτή ήταν η τοποθέτηση στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη, που ρωτήθηκε τι θα πράξει ο ίδιος.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Αντρέα Πασιουρτίδη ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματος ότι οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας πρέπει να παραιτηθούν, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την αμεροληψία της Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με την έρευνα για το «Κράτος Μαφία». Όπως υποστήριξε, η υφιστάμενη κατάσταση δημιουργεί αδιέξοδα, καθώς δεν είναι δυνατόν η Νομική Υπηρεσία να απέχει πλήρως από ολόκληρη τη διαδικασία. Απαντώντας ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, «δεν ξέρω πότε θα τελειώσει η ποινική διαδικασία, αν θα είμαι εγώ που θα πάρω τις αποφάσεις, μπορώ να την χειριστώ αμερόληπτα όποιος κι αν είναι εμπλεκόμενος ακόμα και αν είναι συγγενής μου. Όμως για να υπάρχει αντικειμενική αμεροληψία εξαιρεθήκαμε. Κάναμε το αυτονόητο και το σωστό, αν κάναμε το αντίθετο ήταν να μας κρεμάσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.