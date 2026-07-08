Τον διορισμό του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ποινικολόγου Ηλία Αναγνωστόπουλου στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών αποφάσισε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του Χρίστου Μυλωνόπουλου, ο οποίος έθεσε εαυτόν εκτός της ομάδας, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την Τετάρτη, σε δηλώσεις του στο Προεδρικό.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος και οι υπόλοιποι ποινικοί ανακριτές αναμένεται να αφιχθούν στην Κύπρο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έρευνες στη βάση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία».

Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων προς τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, τόσο σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης όσο και υλικοτεχνικής υποδομής.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, έχει ήδη εξευρεθεί κατάλληλος χώρος με πλήρη γραφειακό εξοπλισμό, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού που θα υποστηρίζει διοικητικά το έργο της ομάδας.

Κληθείς να σχολιάσει τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται για τον διορισμό του κ. Αναγνωστόπουλου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα σχετικά επιχειρήματα «δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τους όρους εντολής ούτε της Αρχής κατά της Διαφθοράς ούτε, κατ’ επέκταση, της ομάδας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών».

Πρόσθεσε ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως η υπόθεση του «μαύρου βαν» δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνάς της και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνεται στο πόρισμα που θα παραλάβουν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές.

Ανέφερε τέλος ότι θα πρέπει να επιτραπεί στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στη διενέργεια όλων των αναγκαίων ερευνών, να μελετήσει σε βάθος το πλήρες πόρισμα και να διερευνήσει όλα όσα αναφέρονται σε αυτό.

ΚΥΠΕ