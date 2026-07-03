Δεν άντεξε την πίεση των αντιδράσεων από τη σύγκρουση συμφέροντος και υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από ποινικός ανακριτής ο Χρίστος Μυλωνόπουλος.

Την υποβολή της παραίτησης μας την επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κ. Μυλωνόπουλος. Ως γνωστόν, από χθες που ανακοινώθηκε το όνομά του ανάμεσα στους πέντε ποινικούς ανακριτές για να αναλάβουν τη διερεύνηση της υπόθεσης για το «Κράτος Μαφία», άρχισαν οι αντιδράσεις λόγω του γεγονότος ότι είχε εκπροσωπήσει τον Μιχάλη Ζολώτα όταν αυτός ήταν εκζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές.

Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μυλωνόπουλος δήλωσε ότι θα απέχει από τις έρευνες για το κεφάλαιο που αφορά την υπόθεση Focus, εντούτοις, οι πιέσεις για σύγκρουση συμφέροντος συνεχίστηκαν και ενδεχομένως να θεωρήθηκε ότι αυτό δυνατόν να μόλυνε την όλη έρευνα, γι’ αυτό και τελικά υπέβαλε την παραίτηση του.

Τώρα θα διαφανεί κατά πόσον στη θέση του θα διοριστεί νέο πρόσωπο.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα, ο νομικός Χρήστος Κληρίδης χαρακτήρισε ατυχή τη συμπερίληψη του καθηγητή ποινικού δικαίου Χρήστου Μυλωνόπουλου όχι για λόγο που αφορά τα προσόντα, την ικανότητά του και την επαγγελματική του κατάσταση, αλλά λόγω του ότι από δημοσιεύματα φέρεται να ήταν ο δικηγόρος του κ. Ζολώτα στις διαδικασίες που αφορούσαν την focus και το αίτημα για έκδοσή του από την Ελλάδα στην Κύπρο.

«Έχει εμπλοκή δηλαδή στα θέματα της υπόθεσης Focus, κάτι το οποίο αντικειμενικά για έναν τρίτο παρατηρητή, δεν εμπνέει την απαραίτητη εμπιστοσύνη πλήρους ανεξαρτησίας. Το θέμα κρίνεται αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά.

Επίσης, θεωρώ ότι η συμπερίληψή του στην ομάδα ανακριτών, τον καθιστά αναπόσπαστο μέρος της ομάδας και δεν μπορεί τυχόν εξαίρεσή του από το κεφάλαιο Focus να αλλάξει την εικόνα αντικειμενικά. Σαν μέλος της ομάδας έχει και λόγο και άποψη και η εντύπωση που δημιουργείται αυτή ενδεχόμενα να επηρεάσει τα μέλη της ομάδας. Τόσο για τα θέματα της focus όσο και για άλλα που θα τελούν υπό διερεύνηση», αναφέρει.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του δικηγόρου Χριστόφορου Χριστοφή, ο οποίος σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι προκύπτει σοβαρό κώλυμα για τη συμμετοχή του καθηγητή Χρίστου Μυλωνόπουλου στην ομάδα των ποινικών ανακριτών. Όπως αναφέρει, ο καθηγητής είχε εκπροσωπήσει νομικά τον Μιχάλη Ζολώτα στις διαδικασίες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα για την υπόθεση Focus και εκφράζει την άποψη ότι ανακύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί και η συγκεκριμένη υπόθεση.