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Η συνάντηση της 26ης Αυγούστου ανάμεσα στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχει στο επίκεντρό της την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα οδοφράγματα. Η προετοιμασία για τη νέα συνάντηση των δύο ηγετών έχει ήδη ξεκινήσει και εντός της εβδομάδας αναμένεται να βρεθούν οι διαπραγματευτές.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν για πρώτη φορά κατ’ ιδίαν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκεται η «κατ’ οίκον εργασία» που άφησε ο Αντόνιο Γκουτέρες φεύγοντας από το νησί, στην οποία περιλαμβάνεται και το θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης.

Ο ΓΓ ΟΗΕ επιχείρησε, κατά την εδώ παραμονή του, να πετύχει συμφωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν ήταν σε θέση να δεχθεί τη συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Γκουτέρες. Ο κατοχικός ηγέτης, ενώ αρχικά στο δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα δεν είχε εκφραστεί αρνητικά για την πρόταση Γκουτέρες, την επομένη ήταν αρνητικός, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε αντιληφθεί επακριβώς τι πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΓΓ ΟΗΕ είχε προτείνει, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, να ανοίξουν τα σημεία διέλευσης στη Μια Μηλιά και στην Αθηένου. Για το σημείο της Αθηένου παρουσίασε μια παραλλαγή της πρότασης που είχε καταθέσει και στη Νέα Υόρκη έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε θετικά στην πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτή παρουσιάστηκε στις συναντήσεις στη Λευκωσία. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ήταν αρνητικός στην εισήγηση του ΓΓ ΟΗΕ, διατηρώντας ουσιαστικά τη στάση του προκατόχου του, Ερσίν Τατάρ.

Προεργασία από τους διαπραγματευτές

Συνάντηση διαπραγματευτών θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, ενόψει της συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν στις 26 Αυγούστου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει με εποικοδομητική στάση, ώστε να επέλθει θετική κατάληξη όσον αφορά τα σημεία διέλευσης. Επανέλαβε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για ταυτόχρονη διάνοιξη των σημείων διέλευσης σε Αθηένου και Μια Μηλιά.

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, είπε πως αυτή έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για κάθοδο της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο.

Ο Κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ακόμη ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η συνάντηση δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τα έχει και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα έβαλε αυτή τη φορά ο Τουφάν Έρχιουρμαν, το οποίο κατηγόρησε για την απόφασή του να ανεγείρει μνημείο για τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους. Υποστήριξε ότι το ΕΚ δεν επέδειξε την ίδια ευαισθησία για τον πόνο που βίωσαν οι Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι και ο τουρκοκυπριακός «λαός», κατά την έκφρασή του.

Σε ομιλία του σε τελετή για τα θύματα στο χωριό Τόχνη, ο Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι το πιο πάνω γεγονός δείχνει «δύο μέτρα και δύο σταθμά που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά» και ότι «με μια σκανδαλώδη απόφαση που λήφθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν σχεδόν αγνοηθεί οι Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι».

Ούτε λέξη για την Αμμόχωστο

Στα κατεχόμενα, εκπρόσωποι του καθεστώτος εκνευρίζονται κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε επιστροφή της Αμμοχώστου. Ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» του κατοχικού καθεστώτος, Ουνάλ Ουστέλ, αντέδρασε στην αναφορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της.

Σε γραπτή δήλωση, ο Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι οι αναφορές «θα επιστρέψουμε στην Αμμόχωστο» και το αίτημα «επιστρέψτε την Αμμόχωστο», που είναι «τουρκικό έδαφος» κατά την έκφρασή του, αποτελούν «κενά λόγια που αγνοούν τις πραγματικότητες στην Κύπρο» και «κούφιες απειλές».

Λέγοντας ότι «αυτή η στάση είναι απαράδεκτη», ο Ουστέλ επέκρινε τις «προκλητικές, εκτός πραγματικότητας και εχθρικές», όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις που γίνονται τελευταίως από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και «άτομα κοντινά σε αυτόν».