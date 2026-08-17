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Στόχος της πλευράς μας είναι όπως στη συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση των ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου.

Από τη συνάντηση των ηγετών, στόχος είναι να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση επί όσων συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, ειδικά της προεργασίας για την επόμενη διευρυμένη συνάντηση.

Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών θα συναντηθούν το επόμενο διάστημα για προετοιμασία της συνάντησης των ηγετών.

ΚΥΠΕ