Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Τουφάν ‘Ερχιουρμαν θα συναντηθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, στις 4μμ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για την κατάλληλη προεργασία για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, για συνολική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των Συγκλίσεων που έχουν επιτευχθεί.