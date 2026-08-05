Μικρές εκπλήξεις επιφύλασσε τελικά ο πολυαναμενόμενος κυβερνητικός ανασχηματισμός, ο οποίος ανακοινώθηκε αργά χθες το απόγευμα, δίνοντας στο Υπουργικό Συμβούλιο πιο έντονο κομματικό στοιχείο και ενισχυμένο κεντροδεξιό στίγμα. Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απέφυγε τις επιλογές τεχνοκρατών και στράφηκε σε πολιτικές επιλογές για το τελευταίο μίλι της πενταετίας του. Κίνηση με την οποία θέλει να χτίσει προφανώς και την πορεία του προς το 2028, ζητώντας ανανέωση της λαϊκής εντολής.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε τρεις νέες προσθήκες στο Υπουργικό του Συμβούλιο με δύο πρόσωπα προερχόμενα από το ΔΗΚΟ και ένα από τον χώρο του ΔΗΣΥ. Από τον χώρο του ΔΗΣΥ προέρχεται και η Επίτροπος του Πολίτη Ειρήνη Πογιατζή, ενώ η ΕΔΕΚ παίρνει μία ακόμα θέση Επιτρόπου, αλλά χάνει τη θέση της στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Αποχωρούν από το κυβερνητικό σχήμα ο Αλέξης Βαφειάδης, η Μαρία Παναγιώτου και η Βασιλική Κασσιανίδου.

Η Τίνα Παύλου που ήταν και το πρόσωπο αναφοράς στην κόντρα της Κυβέρνησης με τον Δημοκρατικό Συναγερμό αναλαμβάνει τελικά το Υφυπουργείο Πρόνοιας αντί το Υπουργείο Υγείας όπως αρχικά ακουγόταν, με τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να παραμένει στο Υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, τις τελευταίες μέρες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δέχθηκε έντονες αντιδράσεις από φορείς της Υγείας οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεση τους στο σενάριο μετακίνησης του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη στο Υπουργείο Μεταφορών όπως διέρρεε ως πληροφορία από την περασμένη Παρασκευή. Αντιδράσεις υπήρξαν και από τους συνδέσμους ασθενών, ενώ υπήρξαν και δημόσιες τοποθετήσεις με αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Απ’ εκεί και πέρα, η Κλέα Παπαέλληνα μετακινείται από το Υφυπουργείο Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από το οποίο αποχωρεί η Βασιλική Κασσιανίδου. Ένα σενάριο, το οποίο επίσης είχε διαρρεύσει τις προηγούμενες μέρες.

Εύη Τσολάκη και Χρίστος Σενέκης ήταν οι δύο διορισμοί με τους οποίους το ΔΗΚΟ ενισχύει την παρουσία του στην Κυβέρνηση. Λόγω της μη μετακίνησης του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη από το Υπουργείο Υγείας και τον διορισμό τελικά της Τίνας Παύλου στο Υφυπουργείο Πρόνοιας, η Εύη Τσολάκη πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείο Μεταφορών.

Ο Χρίστος Σενέκης είναι ο αντικαταστάτης της Μαρίας Παναγιώτου στο Υπουργείο Γεωργίας, κάτι το οποίο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο στη βάση των πληροφοριών που διέρρεαν όλες αυτές τις μέρες.

Πλέον το ΔΗΚΟ έχει τέσσερα κομματικά στελέχη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τσολάκη στο Μεταφορών, Σενέκης στο Γεωργίας, Χαραλαμπίδης στο Υγείας και Δαμιανός στο Ενέργειας. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είναι ικανοποιημένη η δηκοϊκή ηγεσία. Ήταν γνωστό εξάλλου ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει ανασχηματισμός στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο Εσωτερικών, όπως έθετε ως αίτημα ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος στην πρώτη αντίδραση του έστειλε συγχαρητήρια στους νέους Υπουργούς και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία.

«Συγχαρητήρια στους νέους υπουργούς και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέο υπουργικό συμβούλιο. Οι προκλήσεις απαιτούν ενότητα, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα», έγραψε.

Απ’ εκεί και πέρα είχαμε ακόμα δύο αλλαγές χαρτοφυλακίων σε θέσεις Επιτρόπων. Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων διορίζεται ο τέως βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, αντικαθιστώντας την Αντωνία Θεοδοσίου. Ένας διορισμός με τον οποίο η ΕΔΕΚ παίρνει και δεύτερη θέση Επιτρόπου, όμως, δεν θα έχει πλέον θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάτι για το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση της.

Νέο πρόσωπο είναι και η Ειρήνη Πογιατζή η οποία διορίστηκε στη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Παλατέ, ο οποίος διορίστηκε Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Ειρήνη Πογιατζή θεωρείται ότι προέρχεται από τον χώρο του ΔΗΣΥ, με το ακροατήριο του οποίου θέλει να διατηρεί γέφυρες καθώς επενδύει στη δυναμική της συναγερμικής ψήφου.

Χωρίς αλλαγή το Υφ. Τουρισμού

Η χθεσινή ανακοίνωση του ανασχηματισμού, επιβεβαίωσε τελικά και τις πληροφορίες που ήθελαν τον Κώστα Κουμή να μην ανασχηματίζεται και να παραμένει στη θέση του, μετά το ναυάγιο που προέκυψε με τον Χρίστο Αγγελίδη. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχε, μετά τη φημολογία για αποχώρηση του Κώστα Κουμή από το Υπουργικό Συμβούλιο, έντονη αντίδραση από τοπικούς παράγοντες και επιχειρηματίες του Τουρισμού, κυρίως από την περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Τα μηνύματα αυτά είχαν φτάσει στο Προεδρικό και φαίνεται να ήταν καθοριστικά ώστε τελικά ο Κώστας Κουμής να παραμείνει στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που το όνομα του Κώστα Κουμή έπαιζε στα σενάρια του ανασχηματισμού, αλλά ο Πρόεδρος δεν προχώρησε σε αντικατάσταση του.