Νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να καταγραφούν νεκροί, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ προκάλεσαν πυρκαγιές σε αποθήκες. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις στην πόλη.

Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε ανακοινώσει ότι βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί με στόχο το Κίεβο.

Ζημιές σε πολλές συνοικίες

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε περισσότερες από επτά τοποθεσίες της πρωτεύουσας, στις συνοικίες Χολοσίφσκι, Ντεσνιάνσκι, Ομπολόνσκι και Σβιατοσίνσκι.

Υπέστησαν ζημιές υποδομές, ενώ αναφέρθηκε και διαρροή αμμωνίας στη συνοικία Χολοσίφσκι, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, έχει περιοριστεί.

Συνεχίζεται η κλιμάκωση του πολέμου

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα μεγάλης εμβέλειας με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση, ενώ αυξάνονται και τα θύματα μεταξύ των αμάχων.

Το τελευταίο διάστημα το Κίεβο ζητά από τους συμμάχους του περισσότερους πυραύλους για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, ώστε να ενισχύσει την προστασία του εναέριου χώρου από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Νέα πλήγματα σε Ουκρανία και Ρωσία

Το Σάββατο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρειά του στοίχισαν τη ζωή σε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 30 ακόμη. Την ίδια ημέρα, πλοίο της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση με drones, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο ουκρανικός στρατός έχει εντείνει τις επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Ρωσία, κυρίως σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού τομέα και του εφοδιασμού. Από την άλλη πλευρά, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει σχεδόν κάθε νύχτα τους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων.

Θύματα και στις δύο πλευρές

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές με drones, εκ των οποίων οι πέντε στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου στόχος ήταν μεταξύ άλλων αποθήκες του ρωσικού ηλεκτρονικού καταστήματος Wildberries.

Την ίδια ημέρα, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, δύο κορίτσια ηλικίας 5 και 10 ετών, καθώς και μία ηλικιωμένη γυναίκα, σκοτώθηκαν από ρίψη κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Παράλληλα, στη Μικολάιφ, μία 89χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από νέο ρωσικό πλήγμα.

iefimerida.gr