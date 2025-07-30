Τη γνωρίσαμε ως τη φωνή που σημάδεψε την παγκόσμια όπερα. Σύντομα, όμως, η Μαρία Κάλλας θα μπορούσε να αποκτήσει μια θέση και στα πορτοφόλια εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

Η κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος είναι το πρόσωπο που προτείνεται να απεικονίζεται στο νέο χαρτονόμισμα των €5, στο πλαίσιο της θεματικής «Ευρωπαϊκός πολιτισμός». Πρόκειται για μία από τις δύο θεματικές που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων ευρώ.

Aυτή τη φορά, οι πολίτες δεν θα δουν απλώς το τελικό αποτέλεσμα. Καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους πριν ληφθεί η απόφαση.

Από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου στο χαρτονόμισμα των €5

Η επιλογή της Μαρίας Κάλλας δεν είναι τυχαία. Η ζωή και η καριέρα της ξεπέρασαν σύνορα, γλώσσες και εθνικές ταυτότητες, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό.

Εφόσον επιλεγεί η θεματική «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», το πορτρέτο της θα βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του χαρτονομίσματος των €5, εκπροσωπώντας τις παραστατικές τέχνες. Στην πίσω πλευρά θα απεικονίζονται καλλιτέχνες του δρόμου από τον χώρο της μουσικής, του χορού και του θεάτρου.

Η Κάλλας δεν είναι η μόνη εμβληματική προσωπικότητα που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη θεματική. Στα υπόλοιπα χαρτονομίσματα προτείνονται ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και η Μπέρτα φον Ζούτνερ.

Απέναντι στην πρόταση του «Ευρωπαϊκού πολιτισμού» βρίσκεται μια εντελώς διαφορετική αισθητική προσέγγιση. Η δεύτερη θεματική, με τίτλο «Ποταμοί και πτηνά», αντλεί έμπνευση από τη φύση, την ελευθερία και τα οικοσυστήματα που δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα.

Δέκα σχέδια και μία απόφαση που αφορά όλους

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει παρουσιάσει δέκα προτάσεις σχεδίων που προκρίθηκαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, στον οποίο υποβλήθηκαν περισσότερες από 1.200 αιτήσεις συμμετοχής από γραφίστες.

Τώρα ζητά από τους πολίτες να δουν τα σχέδια και να δηλώσουν ποια θεωρούν ότι εκφράζουν καλύτερα την Ευρώπη του σήμερα.

Η διαδικτυακή έρευνα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.

Δες εδώ τις δέκα προτάσεις και πες τη γνώμη σου

Οι απαντήσεις του κοινού θα ληφθούν υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μαζί με τα αποτελέσματα ανεξάρτητης έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ, την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής και την τεχνική εξέταση των σχεδίων.

Η τελική επιλογή αναμένεται προς τα τέλη του 2026.

Γιατί αλλάζουν τα χαρτονομίσματα;

Αυτός θα είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος επανασχεδιασμός των χαρτονομισμάτων ευρώ από την κυκλοφορία τους το 2002.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο την εμφάνισή τους. Η νέα σειρά θα ενσωματώνει βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, θα είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη, μεταξύ άλλων και για άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ στόχος είναι να περιοριστεί και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Η τελική απόφαση δεν σημαίνει ότι τα νέα χαρτονομίσματα θα εμφανιστούν αμέσως στα πορτοφόλια μας. Μετά την επιλογή του σχεδίου θα ακολουθήσουν η ανάπτυξη και η παραγωγή τους, μια διαδικασία που θα χρειαστεί αρκετά χρόνια. Τα σημερινά χαρτονομίσματα θα διατηρήσουν την αξία τους και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν.

Μέχρι τότε, πάντως, το ερώτημα παραμένει: θα θέλατε να δείτε τη Μαρία Κάλλας στο νέο χαρτονόμισμα των €5;