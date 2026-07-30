Η επιτάχυνση και προώθηση στρατηγικών αναπτυξιακών έργων της Λεμεσού βρέθηκε στο επίκεντρο διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή της Κυβέρνησης και του Δήμου Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν η Ακταία Οδός, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, μεγάλα έργα οδικών υποδομών, καθώς και προτάσεις για τη στέγαση, τη βιώσιμη κινητικότητα και την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης, με τον Δήμο να ζητά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πικής, του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη, καθώς και των αρμόδιων υπουργών και εκπροσώπων κρατικών υπηρεσιών. Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Μαρία Παναγιώτου, ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Κυριάκος Κούνδουρος, ανώτεροι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, άλλων εμπλεκόμενων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, καθώς και λειτουργοί του Δήμου Λεμεσού.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Δήμου Λεμεσού, με στόχο τον συντονισμό και την εξασφάλιση ευρείας κυβερνητικής στήριξης για την επιτάχυνση σημαντικών στρατηγικών και αναπτυξιακών έργων της πόλης. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Δήμαρχος Λεμεσού παρουσίασε τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της Ακταίας Οδού και στην εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης μεταξύ του παλαιού και του νέου λιμανιού της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Καρνάγιου, με στόχο την περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, τη βελτίωση της σύνδεσης του κέντρου της πόλης με το νέο λιμάνι και τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου παραλιακού μετώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα στρατηγικά έργα υποδομής και στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για υλοποίηση των ακόλουθων έργων:

την προκήρυξη των προσφορών για την οδό Ευαγόρα Λανίτη συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων,

την ενοποίηση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την παραλιακή οδό και τη δημιουργία της Πλατείας Ειρήνης, και την προώθηση της δεύτερης και της τρίτης φάσης της ανάπλασης της οδού Αγίας Φυλάξεως

Οι εκπρόσωποι του Δήμου τόνισαν την ανάγκη όπως οι αναγκαίες διαδικασίες και για τα τρία έργα προχωρήσουν το συντομότερο, ώστε η προκήρυξη τους να δρομολογηθεί εντός του 2026 ή το αργότερο κατά τη διάρκεια του 2027.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος αποτελεί κύρια ευθύνη της Κυβέρνησης, και απαιτεί βεβαίως και τη στενή συνεργασία, κοινό σχεδιασμό και ουσιαστική συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τόνισε, ως εκ τούτου, την ανάγκη άμεσου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων και υπηρεσιών για την προώθηση των αναγκαίων υποδομών και έργων.

Παρουσιάστηκε, επίσης, η πρόταση του Δήμου για την εκπόνηση ολοκληρωμένου Master Plan για την ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου, του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού, του Ταχυδρομείου, των γειτονικών κρατικών τεμαχίων και του υδατόπυργου. Σημειώθηκε ότι η πρόταση αποσκοπεί στην αναζωογόνηση του κέντρου της Λεμεσού, μέσα από την ορθολογική αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ουσιαστικής εθνικής στήριξης προς τη Λεμεσό, υπό την ιδιότητά της ως Mission Labelled City της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμος ζήτησε την πλήρη αξιοποίηση της συγκεκριμένης ιδιότητας, ώστε να υποστηριχθούν οι εθνικοί και τοπικοί στόχοι για την κλιματική ουδετερότητα, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση και την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα της πόλης.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν, επίσης, οι προτάσεις του Δήμου Λεμεσού για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς αναπτυξιακών δικαιωμάτων μεταξύ δημοτικών τεμαχίων, με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου έργου προσιτής κατοικίας και τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση, κατά την οποία τα αρμόδια Υπουργεία και οι κρατικές υπηρεσίες τοποθετήθηκαν επί των αιτημάτων και των προτάσεων του Δήμου. Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης, συμφωνήθηκε η συνέχιση του συντονισμού μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και των αρμόδιων Υπουργείων. Ο Δήμος αναμένει πλέον τον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης για τα ζητήματα που συζητήθηκαν.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού επανέλαβε τόσο την ανάγκη όσο και τη βούληση του Δήμου για στενή και παραγωγική συνεργασία με την Κυβέρνηση, με στόχο την επιτάχυνση στρατηγικών έργων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, τη βιώσιμη κινητικότητα, την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα