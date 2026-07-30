Η Citroën παρέλαβε και επίσημα το βραβείο AUTOBEST “Best Users’ Car of Europe 2026” για το νέο Citroën C3 Aircross, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Μια διάκριση που επιβεβαιώνει την επιτυχία ενός μοντέλου που σχεδιάστηκε με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης της γαλλικής μάρκας στις όχθες του Σηκουάνα, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, παρουσία στελεχών της Citroën από ολόκληρο τον κόσμο και της ηγεσίας του οργανισμού AUTOBEST.

Το βραβείο παρέδωσε προσωπικά στον CEO της Citroën, Xavier Chardon, ο ιδρυτής του AUTOBEST, Dan Vardie, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πέτρος Σουτζιής και οι Αντιπρόεδροι Alessio Viola και Richard Aucock από Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για τη γαλλική εταιρεία, καθώς συνοδεύτηκε από έντονη δημοσιογραφική και διαδικτυακή προβολή, αναδεικνύοντας τη σημασία της συγκεκριμένης διάκρισης.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Xavier Chardon υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς αντικατοπτρίζει άμεσα τη γνώμη των ίδιων των πελατών. Όπως ανέφερε, το C3 Aircross σχεδιάστηκε ώστε να είναι απλό, άνετο και εύχρηστο, με στόχο να κάνει την καθημερινότητα των οδηγών πιο εύκολη. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί τον πυρήνα της Citroën, η οποία επιδιώκει να δημιουργεί αυτοκίνητα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς απονεμήθηκε στο πλαίσιο του νέου θεσμού AUTOBEST CONQUEST 2026, ενός πρωτοποριακού διαγωνισμού που συνδύασε για πρώτη φορά την αξιολόγηση της διεθνούς κριτικής επιτροπής του AUTOBEST με την άμεση συμμετοχή του ευρωπαϊκού κοινού. Οι πολίτες των 32 χωρών που εκπροσωπούνται από το AUTOBEST είχαν ισότιμο ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης που εστιάζει στις πραγματικές εμπειρίες των χρηστών.

Για την Citroën, το βραβείο αυτό δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη διάκριση. Αντιπροσωπεύει την αναγνώριση μιας φιλοσοφίας που θέλει τα αυτοκίνητά της να είναι πραγματικοί σύμμαχοι της καθημερινότητας, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία έχει μεγαλύτερη αξία όταν υπηρετεί τον οδηγό και την οικογένειά του.