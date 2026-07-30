Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το οποίο ακολούθως θα τεθεί ενώπιον των κοινωνικών εταίρων και σε δημόσια διαβούλευση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Οι κοινωνικοί εταίροι αναμένουν την παραλαβή του προσχεδίου προκειμένου να τοποθετηθούν επί των προνοιών του, ενώ σειρά βασικών ζητημάτων παραμένει ανοικτή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το ύψος των συντάξεων, η αναλογιστική μείωση του 12%, η επέκταση των Ταμείων Προνοίας και το κόστος της μεταρρύθμισης.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει με τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, στις 5 Αυγούστου, σημειώνοντας ότι θα ληφθούν αποφάσεις για την οικονομική πτυχή της μεταρρύθμισης που επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι ενιαία.

Μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε ολοκληρώσει και, αναλόγως των αποφάσεων, θα γίνουν τροποποιήσεις, αν χρειάζεται, στο νομοσχέδιο και το συντομότερο δυνατόν θα το δώσω στους κοινωνικούς εταίρους και σε δημόσια διαβούλευση», ανέφερε.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις για παρουσίαση των κυβερνητικών θέσεων και καταγραφή αποριών, προβληματισμών και εισηγήσεων.

Ο υπουργός Εργασίας προτίθεται επίσης να ζητήσει συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ώστε να ενημερωθούν, στην παρουσία αναλογιστή, για τις λεπτομέρειες και τις επιμέρους πτυχές του νομοθετήματος πριν από την έναρξη της συζήτησής του.

Χωρίς αύξηση ορίου συνταξιοδότησης και εισφορών

Ερωτηθείς κατά πόσο το περιεχόμενο του προσχεδίου δημιουργεί προοπτικές σύγκλισης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι οι θέσεις τους είναι γνωστές. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σαφέστερη εικόνα θα υπάρξει όταν μελετήσουν το νομοσχέδιο και ενημερωθούν για την αιτιολόγηση κάθε απόφασης, εκτιμώντας ότι τότε ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν ορισμένες θέσεις τους.

Διευκρίνισε ότι δεν προβλέπεται αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης ούτε των εισφορών, επισημαίνοντας πως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου.

«Όποια αλλαγή γίνει για πρόσθετες δαπάνες, θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίστοιχη πρόταση για μείωση από κάπου αλλού, ανάλογα με τις προτεραιότητες», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στον σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη η αύξηση του αριθμού των εισφορέων, η ενίσχυση των ελέγχων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και τα διαθέσιμα πλεονάσματα. Τόνισε, ωστόσο, ότι η αξιοποίησή τους πρέπει να σχεδιαστεί σε ορίζοντα 40ετίας, όπως προβλέπει η αναλογιστική μελέτη.

Μετά το 2028, τα πλεονάσματα θα κατατίθενται σε Ταμείο που θα συσταθεί με νομοθεσία, η οποία αναμένεται να κατατεθεί μέχρι το τέλος του 2027. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία εποπτικής αρχής και η εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής για το Ταμείο.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι, βάσει των υπολογισμών, η επενδυτική πολιτική αναμένεται να αποφέρει συγκεκριμένα ποσά ετησίως. «Αν τελικά είναι μεγαλύτερα, θα υπάρχει περισσότερη ευχέρεια», πρόσθεσε.

Για τον πρώτο πυλώνα, επανέλαβε ότι ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής είναι η 1η Ιανουαρίου 2027, με στόχο την αναθεώρηση των συντάξεων και άλλων συναφών ωφελημάτων. Πρόσθεσε ότι θα ήταν «ευχής έργο» να επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο και για τον δεύτερο πυλώνα, ο οποίος αφορά τα Ταμεία Προνοίας.

«Παρά τη μικρή καθυστέρηση, εξακολουθώ να νιώθω αισιοδοξία ότι το χρονοδιάγραμμα που θέσαμε θα τηρηθεί. Όλοι νιώθουν την ανάγκη ότι αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να πετύχει και να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Έχουμε διαφορές απόψεων, αλλά θεωρώ ότι ο μεγάλος σκοπός της εφαρμογής της θα υπερισχύσει οποιωνδήποτε διαφορών υπάρχουν», δήλωσε.

ΚΕΒΕ: Ζητεί διασφάλιση της βιωσιμότητας

Οι κοινωνικοί εταίροι βρίσκονται σε αναμονή της αποστολής του προσχεδίου και δηλώνουν έτοιμοι να συναντηθούν με τον υπουργό Εργασίας εντός Αυγούστου.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις αναμένουν περισσότερη ενημέρωση από το υπουργείο, καθώς και την κατάθεση του προσχεδίου.

Παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Μουσιούττα για πακέτο αυξήσεων από 5% έως 55% και μείωση της αναλογιστικής προσαρμογής του 12%, σημειώνοντας ότι το ΚΕΒΕ αναμένει να ενημερωθεί κυρίως για το ποσοστό των εισφορών και την ηλικία αφυπηρέτησης.

Εάν τα δύο αυτά στοιχεία παραμείνουν αμετάβλητα, είπε, θα πρέπει να εκπονηθεί επικαιροποιημένη αναλογιστική μελέτη για τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος, δεδομένου ότι οι παροχές θα αυξηθούν.

«Αυτός ο συνδυασμός, της αύξησης των παροχών, χωρίς να αλλάζει το ποσοστό εισφορών και η ηλικία αφυπηρέτησης, αναδύει το κύριο ερώτημα για το ποιο είναι το κόστος της μεταρρύθμισης και ποιος το επωμίζεται», δήλωσε.

Υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα του ΚΕΒΕ είναι η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι το ΚΕΒΕ υποστηρίζει την εθελοντική επέκταση των Ταμείων Προνοίας, με ισχυρά κίνητρα προς την πολιτεία, τους εργοδότες και τους εργαζομένους, όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Τάχθηκε, ωστόσο, κατά της οριζόντιας υποχρεωτικής εφαρμογής τους.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια υποχρέωση θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξήσεις στο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, στο κόστος χρηματοδότησης και στις κανονιστικές υποχρεώσεις.

Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλες επιπτώσεις, όπως περιορισμός των νέων προσλήψεων, των επενδύσεων για ανάπτυξη ή των αυξήσεων στους μισθούς των υφιστάμενων εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή πρέπει να προωθηθεί μέσα από ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, με ευελιξία και λύσεις που θα ενισχύουν την κοινωνική προστασία χωρίς να πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε ότι ο μόνος τρόπος να επιτευχθούν συγκλίσεις είναι μέσω του κοινωνικού διαλόγου, σημειώνοντας ότι το ΚΕΒΕ είναι έτοιμο να συζητήσει όλα τα ζητήματα, παρά τη διαφωνία του με την υποχρεωτικότητα του δεύτερου πυλώνα.

Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, το ΚΕΒΕ αναμένει ότι θα διευθετηθεί συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας εντός Αυγούστου.

ΣΕΚ: Απαραίτητος ο συνολικός σχεδιασμός

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι η τελευταία επίσημη συνάντηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για το συνταξιοδοτικό πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου.

«Είμαστε εν αναμονή της αποστολής του προκαταρκτικού πλαισίου για τον πρώτο πυλώνα και συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής για τον δεύτερο πυλώνα», είπε.

Σημείωσε ότι έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υπάρξει ενιαίος σχεδιασμός της μεταρρύθμισης για όλους τους πυλώνες που συνδέονται με το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Ερωτηθείς αν μπορεί να τηρηθεί ο στόχος για κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι οι αποφάσεις για τον δεύτερο πυλώνα αναμένονται αργότερα, είπε ότι πρόκειται για χωριστά νομοσχέδια.

Διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή, αλλά η ΣΕΚ δεν θα αποδεχθεί την ψήφισή του χωρίς προηγουμένως να έχει συμφωνηθεί ο σχεδιασμός για τον δεύτερο πυλώνα.

«Ακόμα και αν δεν είναι ταυτόχρονη η εφαρμογή των δύο πυλώνων, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι συνολικός και να έχει κλείσει», υπογράμμισε.

Κατά τον κ. Μάτσα, είναι προτιμότερο να παραταθεί η συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, διατηρώντας ως ορόσημο τον Ιανουάριο για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, παρά να κατατεθεί ένα σχέδιο που δεν θα έχει συμφωνηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν καθυστερήσεις στη Βουλή και αλλαγές στο πλαίσιο, οι οποίες θα δημιουργήσουν ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης.

Αναφερόμενος στη συνάντηση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών στις 5 Αυγούστου, είπε ότι αναμένεται να εξεταστεί συνολικά το νομοσχέδιο και να διαπιστωθεί κατά πόσο χρειάζονται αλλαγές. Εάν δεν προκύψουν σημαντικές αποκλίσεις, το τελικό προσχέδιο θα τεθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στους κοινωνικούς εταίρους.

Ο κ. Μάτσας εκτίμησε ότι, εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, το προσχέδιο θα μπορούσε να αποσταλεί γύρω στις 8-10 Αυγούστου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι λόγω των διακοπών του Δεκαπενταύγουστου η ουσιαστική συζήτηση θα μπορεί εκ των πραγμάτων να αρχίσει στα τέλη Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά τα ανοικτά ζητήματα, είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το περιεχόμενο του προσχεδίου.

«Ούτε το ύψος των συντάξεων, ούτε η συμπληρωματική κοινωνική προσέγγιση από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, το 12% εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα. Αναμένουμε να δούμε το προσχέδιο του νομοσχεδίου για να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης.

Ακόμη και στο ζήτημα του δεύτερου πυλώνα, όπου οι θέσεις για την υποχρεωτικότητα των Ταμείων Προνοίας εμφανίζονται εκ διαμέτρου αντίθετες, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, με κατάλληλους χειρισμούς, μπορεί να βρεθεί διευθέτηση.

ΠΕΟ: Ανοικτά ζητήματα και στους τρεις πυλώνες

Η γενική γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι η συνάντηση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου, ενώ η τεχνική επιτροπή για τον δεύτερο πυλώνα προγραμματίζεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 6 Αυγούστου.

Η ΠΕΟ αναμένει να διαπιστώσει κατά πόσο θα καταρτιστεί οδικός χάρτης για την επέκταση των Ταμείων Προνοίας σε όλους τους εργαζομένους.

Πέραν του προσχεδίου, ανοικτό παραμένει και το ζήτημα του «πυλώνα μηδέν», ο οποίος αφορά το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου και ιδιαίτερα το ύψος του εισοδηματικού ορίου για τους δικαιούχους. Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι η ΠΕΟ θα τοποθετηθεί συνολικά όταν παρουσιαστούν οι τελικές κυβερνητικές θέσεις.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τον υπουργό Εργασίας, το νομοσχέδιο θα αποσταλεί εντός Αυγούστου, ενώ το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα αναμένεται να συγκληθεί εκ νέου την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

«Το πόσο κοντά ή μακριά θα είμαστε θα εξαρτηθεί από τα παραπάνω ζητήματα που θέτουμε. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και τις πρόνοιες του πρώτου πυλώνα, τον πυλώνα μηδέν και τον δεύτερο πυλώνα. Τότε θα μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε», είπε.

Η κ. Χαραλάμπους σημείωσε ότι οι συντεχνίες επιδιώκουν επίσης να επιλυθούν τα ζητήματα της σύνταξης χηρείας για τους άνδρες, των Ταμείων Προνοίας και της αναλογιστικής μείωσης του 12%. Για το τελευταίο ανέφερε ότι η πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση «δεν είναι ικανοποιητική».