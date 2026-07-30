Ένα πάγιο αίτημα για τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου γύρω από τα αδιέξοδα ρευστότητας, επιλύεται οριστικά.

Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα: τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών, Μάριο Σκανδάλη, τον Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank, Φοίβο Στασόπουλο, καθώς και τον Διευθυντή Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου, Θεοδόση Θεοδοσίου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επίσημη ολοκλήρωση της συμμετοχής της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, μέσω του Συνδέσμου Τραπεζών, στο νέο στοχευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο. Το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε από την Κυβέρνηση για να διευκολύνει την υλοποίηση επενδύσεων από δικαιούχους του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), προσφέροντας ευνοϊκή δανειοδότηση και καλύπτοντας το κενό ρευστότητας.

Μέχρι σήμερα, πολλοί Κύπριοι παραγωγοί, ενώ εξασφάλιζαν έγκριση για δημόσια χρηματοδότηση μέσω της ΚΑΠ, αδυνατούσαν να καλύψουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείτο μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερούν ή ακόμα και να ακυρώνονται σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις.

Με την εφαρμογή του νέου εργαλείου εντός του έτους, από τη στιγμή που απομένει μόνο η τυπική υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, το εμπόδιο αυτό αίρεται.

Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, τόνισε τη σημασία της σημερινής μέρας για τον πρωτογενή τομέα:

Η σημερινή μέρα είναι πραγματικά μία σημαντική μέρα για τον Κύπριο αγρότη και αγρότισσα, μια μέρα που φέρνει μια ουσιαστική και θετική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα. Ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου γίνεται πράξη. Για πρώτη φορά, οι Κύπριοι παραγωγοί αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που δίνει λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα: την έλλειψη ρευστότητας για την υλοποίηση αναγκαίων επενδύσεων.

Μέχρι σήμερα, πολλοί παραγωγοί εξασφάλιζαν έγκριση για χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά αδυνατούσαν να καλύψουν το αρχικό κεφάλαιο μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης. Αυτό το κενό καθυστερούσε ή ακύρωνε σημαντικές επενδύσεις.

Σήμερα αυτό το κενό τερματίζεται. Με το χρηματοδοτικό εργαλείο που υλοποιούμε, το εμπόδιο αυτό αφαιρείται. Δίνουμε στους γεωργούς τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες επενδύσεις, με ευνοϊκή δανειοδότηση και πλήρη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Μέσα από τη συνάντηση που είχαμε, ολοκληρώθηκε και επίσημα η συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, μέσω του Συνδέσμου Τραπεζών, στο χρηματοδοτικό εργαλείο. Απομένει πλέον μόνο η τυπική υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, ώστε το εργαλείο να τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους.

Η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας πολύμηνης, συστηματικής και απαιτητικής προσπάθειας τριών ετών, με 70 στοχευμένες δράσεις, και αποτελεί θετική κατάληξη μιας παραγωγικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κυβέρνηση δημιούργησε το πλαίσιο και μέσω των δύο τραπεζών θα μπορεί να παρέχεται χρηματοδότηση προς όφελος των δικαιούχων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα και μια ακόμη ουσιαστική υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Για να φτάσουμε εδώ, χρειάστηκε στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, της Νομικής Υπηρεσίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων και του ΚΟΑΠ, ώστε να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο, ελκυστικό και λειτουργικό πλαίσιο προς όφελος των παραγωγών.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους εμπλεκόμενους που προανάφερα για την ουσιαστική συνεργασία και τον συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Τράπεζα Κύπρου και την Eurobank, οι οποίες ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης και μέσω των οποίων οι γεωργοί μας θα έχουν πρόσβαση σε ευνοϊκή δανειοδότηση.

Για εμάς, την Κυβέρνηση, η έμπρακτη στήριξη του αγροτικού κόσμου σημαίνει δημιουργία κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως αυτό που υλοποιούμε σήμερα, σημαίνει επιτάχυνση διαδικασιών, σημαίνει παροχή οικονομικής ασφάλειας στους ανθρώπους της υπαίθρου ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν όσα οραματίστηκαν. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε σε όσους με κόπο παράγουν την τροφή που απολαμβάνουμε καθημερινά στο τραπέζι μας.

Δήλωση Γενικού Διευθυντή Συνδέσμου Τραπεζών, Μάριου Σκανδάλη

Από την πλευρά του τραπεζικού τομέα, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, κ. Μάριος Σκανδάλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική έκβαση των διαβουλεύσεων, επισημαίνοντας:

«Η ολοκλήρωση της πολύμηνης συνεργασίας μας με το Υπουργείο Γεωργίας και την Υπουργό, Μαρία Παναγιώτου, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα της Κύπρου. Με τα νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, προσφέρουμε στους αγρότες μας ευελιξία και αμεσότερη πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους, ενισχύοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση των κρατικών σχεδίων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει στην πράξη τη δύναμη της ουσιαστικής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ως τραπεζικός τομέας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην έμπρακτη στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας, μέσω εκσυγχρονισμού, διαφύλαξης της βιωσιμότητας και της προοπτικής ανάπτυξης της κυπριακής υπαίθρου.»

Ολόκληρη η δήλωση του διευθυντή διεύθυνσης λιανικής τραπεζικής στην Τράπεζα Κύπρου, Θεοδόση Θεοδοσίου:

Η Τράπεζα Κύπρου χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας και συμμετέχει με ιδιαίτερη ικανοποίηση στο Σχέδιο αυτό, το οποίο στηρίζει ουσιαστικά τον αγροτικό τομέα και τους ανθρώπους που αποτελούν την παραγωγική καρδιά της χώρας μας.

Η στήριξη του αγροτικού κόσμου αποτελεί διαχρονική δέσμευση για την Τράπεζα Κύπρου. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των παραγωγών στην οικονομία, την επισιτιστική επάρκεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διατήρηση της ζωής στις τοπικές κοινότητες.

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, επενδύσεις, καινοτομία και απασχόληση, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους της υπαίθρου.

Ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, θεωρούμε αυτονόητη τη συμμετοχή μας σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος για την Κύπρο.