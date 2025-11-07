Από την πρώτη ημέρα της έναρξης υποβολής αιτήσεων, στις 4 Νοεμβρίου 2025, καλύφθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ύψους €10,3 εκατομμυρίων, ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων, για την Παρέμβαση Α.Α 4.2 «Επενδύσεις στη Μεταποίηση ή/και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» για τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της Κατηγορίας Δικαιούχων Α.

Σε ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνει την ολοκλήρωση της υποβολής προτάσεων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφέρει ότι έχουν υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου 45 αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τη σειρά υποβολής τους.

Σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δεσμεύτηκε για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κατηγορίας Δικαιούχων Β δεν έχει στην παρούσα φάση εξαντληθεί και, ως εκ τούτου, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη συγκεκριμένη Κατηγορία.

Σε σχέση με την Παρέμβαση Α.Α 4.2, η οποία περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Κυπριακή Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορίου αναφέρει πως προκηρύχθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027) και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Προσθέτει ότι αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών είχε προκηρυχθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας το 2022 και το 2024, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €25 εκατ., και με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου εγκρίθηκαν 181 επιχειρήσεις για χορηγία ύψους €23,7 εκατ.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εξέφρασε τη μεγάλη της ικανοποίηση για την εντυπωσιακή ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην Παρέμβαση “Επενδύσεις στη Μεταποίηση ή/και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων”, αλλά και τον έντονο προβληματισμό της για την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των €10,3 εκατ. μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι πολλές επιχειρήσεις με ώριμα και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια δεν κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση λόγω της ταχύτατης εξάντλησης των κονδυλίων, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση και το έντονο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Ενδεικτική της ανάγκης για περισσότερους πόρους

Η ΟΕΒ υπογραμμίζει ότι η ανεπάρκεια των διαθέσιμων πόρων καθιστά δύσκολη την επίτευξη του βασικού στόχου του προγράμματος, που είναι η αναβάθμιση της κυπριακής αγροδιατροφικής βιομηχανίας και, κατ’ επέκταση, του πρωτογενούς τομέα.

Όπως αναφέρει, είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι η Παρέμβαση θα προσέλκυε εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα ήταν ανεπαρκείς για να καλύψουν τον αριθμό των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.

Εισήγηση για αύξηση του προϋπολογισμού στα €15 εκατ.

Για τον λόγο αυτό, η ΟΕΒ είχε εισηγηθεί προς τα Υπουργεία Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, την αύξηση του προϋπολογισμού τουλάχιστον στα €15 εκατ., ποσό που ίσχυε στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και το οποίο, όπως επισημαίνει, παραμένει χαμηλό σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς.

Η ΟΕΒ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην αύξηση του κονδυλίου, ώστε να δοθεί δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η επενδυτική δραστηριότητα στον κρίσιμο τομέα της μεταποίησης.

Δέσμευση για συνεργασία με τα Υπουργεία

Η Ομοσπονδία δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση των Υπουργείων για κάθε μορφή συνεργασίας που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.