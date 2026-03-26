Στη δημιουργία 21 οργανωμένων σημείων σίτισης για τις αδέσποτες γάτες προχώρησε ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο μιας φιλοζωικής πρωτοβουλίας η οποία παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση του Δήμου. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης και η νέα σελίδα Nicosia Pet Friendly”.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης, έχουν ήδη τοποθετηθεί 21 ταΐστρες σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, δημιουργήθηκαν δύο οργανωμένα σημεία σίτισης, στον Πεδιαίο και στο Πάρκο Ολυμπιάδος, ενώ εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης και καθαρής σίτισης με τη συμβολή εθελοντών, η οποία χαρακτηρίζεται καθοριστική για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σημείων σίτισης και την ευημερία των ζώων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την ΚΟΣΜΟΣ Ασφαλιστική, «η οποία ως κύριος χορηγός στηρίζει ενεργά την προσπάθεια για την ενίσχυση της ευημερίας των ζώων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη».

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό, την ευαισθησία και την υπευθυνότητα της κοινωνίας απέναντι σε κάθε μορφή ζωής. Τόνισε ότι οι γάτες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Λευκωσίας και του αστικού της ιστού, ενώ η σωστή φροντίδα τους συμβάλλει τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας όσο και στη διατήρηση της ισορροπίας του αστικού οικοσυστήματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται και ο χαιρετισμός του CEO και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΣΜΟΣ Ασφαλιστικής, Κυριάκος Τυλλής, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία συμπεριφέρεται προς τα ζώα αποτελεί δείκτη πολιτισμού, τονίζοντας ότι η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον σεβασμό και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρακτική επίδειξη της χρήσης των ταϊστρών από την εμπνεύστρια της δράσης, Μαρία Αρκούδη, η οποία επισκέφθηκε την Κύπρο για τον σκοπό αυτό. Στην παρουσίαση συμμετείχαν και παιδιά από το νηπιαγωγείο Φανερωμένης, αναδεικνύοντας τη σημασία της καλλιέργειας φιλοζωικής συνείδησης από νεαρή ηλικία.

Ο Δήμαρχος έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της στείρωσης, ως βασικού εργαλείου για την υπεύθυνη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, καλώντας τους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στις σχετικές προσπάθειες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και η νέα πρωτοβουλία “Nicosia Pet Friendly”, μια σύγχρονη σελίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα φιλοζωίας. Μέσα από αυτήν θα παρέχεται πληροφόρηση για υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικίδιων, υιοθεσίες, χαμένα και ευρεθέντα ζώα, καθώς και για δράσεις και pet-friendly χώρους στην πόλη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι η δημιουργία μιας πόλης που σέβεται και προστατεύει τα ζώα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τους πολίτες για μια πιο ανθρώπινη και βιώσιμη καθημερινότητα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών.

ΚΥΠΕ