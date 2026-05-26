Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI), προσκαλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς να συμμετάσχουν σε σειρά δωρεάν διαδικτυακών εργαστηρίων, με στόχο την ενίσχυση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την προώθηση πιο ευέλικτων και συμπεριληπτικών πρακτικών στον χώρο εργασίας.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CareDivide – Bridging the Gender Divide in Informal Long-Term Care, το οποίο εστιάζει στη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στην άτυπη μακροχρόνια φροντίδα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον στο οποίο η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση των αναγκών φροντίδας καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση πιο υποστηρικτικών πρακτικών εργασίας. Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν συνθήκες που επιτρέπουν στους εργαζομένους να παραμένουν παραγωγικοί, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις φροντίδας.

Τα διαδικτυακά εργαστήρια απευθύνονται σε εργοδότες, διευθυντικά στελέχη και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος τους είναι να προσφέρουν πρακτικά εργαλεία, γνώσεις και εφαρμόσιμες λύσεις για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με ευθύνες φροντίδας.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ευημερία και την ικανοποίηση των εργαζομένων τους, να βελτιώσουν τη διατήρηση προσωπικού και να εφαρμόσουν πρακτικές ευέλικτης εργασίας και οικογενειακά φιλικής οργάνωσης.

Παράλληλα, η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της συμπερίληψης στους οργανισμούς, καθώς και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Για τις επιχειρήσεις, η συμμετοχή μπορεί επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση του προφίλ τους ως σύγχρονων, υπεύθυνων και ανθρωποκεντρικών εργοδοτών.

Πρακτικές πληροφορίες

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, στην ελληνική γλώσσα. Κάθε συνεδρία θα έχει διάρκεια τριών ωρών.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν πέντε εκπαιδευτικές συνεδρίες μεταξύ 10 Ιουνίου και 8 Ιουλίου 2026, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ημερομηνία που τους εξυπηρετεί καλύτερα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Η συμμετοχή στα εργαστήρια μπορεί να αξιοποιηθεί ως καλή πρακτική από τους οργανισμούς και να συμπεριληφθεί, μαζί με άλλες πρακτικές, σε αίτηση για πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή έως τις 28 Μαΐου 2026. Κάθε συνεδρία μπορεί να φιλοξενήσει έως 25 συμμετέχοντες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το έργο CareDivide συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV, Citizens, Equality, Rights and Values, και υλοποιείται στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κυριακή Κυπριανού στο ΚΕΒΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.kyprianou@ccci.org.cy ή στο τηλέφωνο 22889747.