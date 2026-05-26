Σε ανάλυση και αξιολόγηση του εκλογικού αποτελέσματος στις Βουλευτικές Εκλογές προχωρεί η ΕΔΕΚ μετά και την αποτυχία του κόμματος να εισέλθει στη Βουλή, ενώ στη συζήτηση περιλαμβάνονται και τα επόμενα βήματα.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, ανέφερε ότι η συζήτηση μεταξύ των Εδεκιτών θα ξεκινήσει στις 7 Ιουνίου, όπου και θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Αναλυτικά

Οι δύσκολες πολιτικά στιγμές που περνά η ΕΔΕΚ, απαιτούν τον μέγιστο βαθμό ψυχραιμίας.

Συμπεράσματα και αναλύσεις εν βρασμώ ψυχής, από οποιοδήποτε στέλεχος ή μέλος ή φίλο της ΕΔΕΚ, δεν αποτελούν προϊόν ορθολογιστικής συζήτησης και πολύ πιθανό να προκαλέσ ουν αχρείαστες αναταράξεις.

Αυτή την ώρα, η μοναδική και ομόγνωμη διακήρυξη όλων των Εδεκιτών και Εδεκίτισσων, που έδωσαν με ανιδιοτέλεια τον δύσκολο αγώνα, είναι πως η ΕΔΕΚ, παρά την πρόσκαιρη απουσία της από τη Βουλή, είναι εδώ, παραμένει στην πρώτη γραμμή των εθνικών και κοινωνικών αγώνων και δεν πρόκειται να καταθέσει ποτέ τα όπλα.

Ανάλυση και αξιολόγηση του αρνητικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, αλλά και συζήτηση για τα επόμενα βήματα, θα γίνουν συντεταγμένα.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει από τις 7 Ιουνίου, ημέρα την οποία έχει συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ.

Διαβεβαιώ ότι η ΕΔΕΚ είναι παρούσα και θα παραμείνει στο πλευρό της πατρίδας και της κοινωνίας.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί, γιατί το χρωστάμε στους προηγούμενους και το οφείλουμε στους επόμενους.