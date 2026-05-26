Ξεκάθαρο μήνυμα για το ενδεχόμενο ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, να υποβάλει την υποψηφιότητά στις προεδρικές εκλογές του 2028, έστειλε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, λέγοντας πως «αυτό υπαγορεύει και η κοινή λογική».

Όπως είπε, «είμαστε σε μία μετεκλογική περίοδο αλλά έχουμε εισέλθει – καλώς ή κακώς – και σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο για τις προεδρικές εκλογές του 2028».

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών, μιλώντας στο Σίγμα, είπε πως την επόμενη μέρα διαπιστώνουμε ότι για ακόμα μία φορά η κοινωνία επιλέγει να πηγαίνει δεξιότερα.

«Τα δύο μεγάλα κόμματα ανέκοψαν την πτώση και μπορούν να αισιοδοξούν ότι σιγά σιγά θα μπορέσουν να ανακτήσουν δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι στην Κύπρο σπάνια υπήρξε Πρόεδρος της Δημοκρατίας που να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση θα πορευθεί με τα δεδομένα που διαμόρφωσε η κάλπη. Τόνισε ότι η εκτελεστική εξουσία σέβεται το εκλογικό αποτέλεσμα και θα συνεχίσει να επιδιώκει συναινέσεις, ώστε να μπορεί να προωθεί αποτελεσματικά τις πολιτικές της.

Όπως ανέφερε, και κατά την προηγούμενη περίοδο υπήρξαν πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν μέσα από διάλογο και συνεργασίες στη Βουλή. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι το εκλογικό σώμα δεν επιβράβευσε την τοξικότητα, την ισοπέδωση και τον μηδενισμό, χαρακτηρίζοντας το στοιχείο αυτό ως θετικό πολιτικό μήνυμα της κάλπης.

Τι είπε για ΔΗΚΟ και Νικόλα, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη διεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, είπε πως «είναι δικαίωμα του αν θέλει να διεκδικήσει, όμως θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι είτε υπέρ είτε κατά. Ασφαλώς το ΔΗΚΟ είναι η βασική κομματική δύναμη που στηρίζει την Κυβέρνηση και ο ίδιος είπε πως θεωρεί ότι το καλό αποτέλεσμα οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μέρος της Κυβέρνησης».

Όσον αφορά ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ, ο κ. Αντωνίου σημείωσε πως ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε πως η πτώση οφείλεται στα εσωτερικά ζητήματα που είχαν, ενώ εκτίμησε πως αν ο κ. Κάρογιαν ήταν υποψήφιος ίσως το αποτέλεσμα της ΔΗΠΑ να ήταν διαφορετικό.

Η αναφορά στις προεδρικές εκλογές του 2028

Σε σχέση με τη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και ερωτηθείς εάν διαταράσσονται οι ισορροπίες μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Επισήμανε πως πολλές φορές στο παρελθόν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών δεν προδιέγραψαν τις προεδρικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν.

Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα ιστορικές εκλογικές ανατροπές του ΑΚΕΛ κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, λέγοντας ότι όσοι θεωρούν δεδομένη τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων στις επόμενες εκλογές συνήθως διαψεύδονται.

Ερωτηθείς ευθέως αν θεωρεί πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι εκ νέου υποψήφιος το 2028, ο Γιάννης Αντωνίου απάντησε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει δηλώσει πως θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι υποψήφιος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό υπαγορεύει και η κοινή λογική». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις επιλογές που θα κάνουν τα άλλα κόμματα και ως προς τις συνεργασίες που θα αναπτύξουν, αλλά κυρίως όσον αφορά τα πρόσωπα, ποιοι θα είναι υποψήφιοι.

Είμαστε πάρα πολύ μακριά από τις προεδρικές, ακόμα κι αν πολιτικές δυνάμεις θέλουν να δημιουργήσουν την περιρέουσα ότι ο ΠτΔ είναι αποδυναμωμένος. Πρόσθεσε πως με βάση τα αριθμητικά δεδομένα τις δυνάμεις που είχαν τα κόμματα το 2021, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θα έπρεπε να διανοείτο να ήταν υποψήφιος στις προηγούμενες προεδρικές του 2023. Κι όμως οι πολίτες τον επιβράβευσαν., απευθύνθηκε στους πολίτες και όχι στις πολιτικές δυνάμεις.

Δεν αποκλείει ανασχηματισμό

Σχολιάζοντας τα περί ανασχηματισμού της Κυβέρνησης με δεδομένο και την αποδοχή της θέσης διορισμού στην εκπαίδευση από την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, ο κ. Αντωνίου είπε πως αν θα αποχωρήσει η Υπουργός Γεωργίας δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ένας ευρύτερος ανασχηματισμός. «Δεν μπορώ να το αποκλείσω όμως την δεδομένη στιγμή. Είναι αποφάσεις που θα πάρει ο ΠτΔ αν και εφόσον κρίνει ότι χρειάζεται αναδόμηση του Κυβερνητικού σχήματος», πρόσθεσε.

Το αποτέλεσμα του ΔΗΣΥ δεν είναι ψήφος αποδοκιμασίας προς τον ΠτΔ

Ερωτηθείς εάν ο ΔΗΣΥ είναι αντιπολίτευση ή συμπολίτευση, είπε πως πρέπει να ρωτήσουν την κυρία Δημητρίου.

Ο κ. Αντωνίου απέρριψε επίσης την άποψη ότι το αποτέλεσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να ερμηνευθεί ως ψήφος αποδοκιμασίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος, πρόσθεσε, «δεν αντικρίζει τον ΔΗΣΥ ως μία αντίπαλη πολιτική δύναμη. Ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να πει που διαφωνεί με τις επιλογές του Προέδρου στα μεγάλα ζητήματα, όπως το Κυπριακό, η οικονομία, η ασφάλεια, η εξωτερική πολιτική και το μεταναστευτικό».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει συναινέσεις και να λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς, καθώς, όπως είπε, αυτός είναι ο θεσμικός του ρόλος όπως τον αντιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.