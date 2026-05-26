Τη θέση ότι η περίπτωση του Μακάριου Δρουσιώτη έπληξε τα ποσοστά του Volt διατύπωσε η σύζυγος του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, μ. Γιώργου Βασιλείου.

Η Ανδρούλα Βασιλείου, μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, εξέφρασε την απογοήτευση και την ανησυχία της για το γεγονός ότι ένα κόμμα «με καθαρή φωνή», όπως το Volt, έμεινε εκτός Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι υποψήφια με το Volt στη Λευκωσία ήταν και η κόρη της, Σοφία Βασιλείου.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η ίδια νομίζει πως ο κόσμος ήταν διαιρεμένος, ιδιαίτερα για την περίπτωση του Μακάριου Δρουσιώτη. Σημείωσε ότι αυτό πιστεύει πως έπληξε τα ποσοστά του κόμματος.

Όσον αφορά το γεγονός ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις είτε διατήρησαν τα ποσοστά τους είτε τα ενίσχυσαν, η Ανδρούλα Βασιλείου δήλωσε ότι είναι κάτι που της προκαλεί έκπληξη, αφού προεκλογικά ο κόσμος έλεγε «φτάνει με τα συστημικά κόμματα». Σχολίασε ως θετική εξέλιξη τον αριθμό των νέων ανθρώπων που εκλέχθηκαν και πρόσθεσε ότι υπάρχουν και ενθαρρυντικά σημεία από τις εκλογές.

Εκτίμησε επίσης ότι οι πολίτες φαίνεται να φοβήθηκαν το καινούριο, γι’ αυτό ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία δεν εξασφάλισαν τα ποσοστά που ανέμεναν.