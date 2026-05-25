Ο Λίνος Παπαγιάννης εξελέγη για τρίτη συνεχόμενη θητεία ως βουλευτής στην επαρχία Αμμοχώστου με το ΕΛΑΜ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι θα έχει μαζί του και τον ξάδελφο και συνονόματό του Λίνο Ιωάννη Χατζηγεωργίου ο οποίος εκλέγεται για πρώτη φορά ως βουλευτής στην ίδια επαρχία.

Το ΕΛΑΜ στην επαρχία Αμμοχώστου έλαβε 13,5% εξασφαλίζοντας δύο έδρες. Ο Λίνος Παπαγιάννης πήρε 7.003 σταυρούς προτίμησης και ο Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου 4.869 σταυρούς προτίμησης.

Το γεγονός αυτό είναι από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της νέας Βουλής αλλά και το πώς η οικογένεια των δύο βουλευτών του ΕΛΑΜ κερδίζει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στην επαρχία Αμμοχώστου με αποτέλεσμα να στέλνει ακόμη ένα μέλος της οικογένειας στο κοινοβούλιο.

