Σε λιγότερο από μια ώρα από τα μεγάφωνα της Εζεκία Παπαϊωάννου ακούστηκε δύο φορές το «Bella Ciao» φανερώνοντας το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στο ΑΚΕΛ, όταν διαφάνηκε ότι το κόμμα ανέστρεψε την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών παρουσιάζοντας άνοδο στα ποσοστά του, αυξάνοντας παράλληλα και τις ψήφους που συγκέντρωσε.

Ο γενικός γραμματέας, Στέφανος Στεφάνου, εξήλθε των γραφείων του κόμματος με υψωμένη τη γροθιά φωνάζοντας το σύνθημα «Και τώρα και πάντα ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ» και «Το ΑΚΕΛ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, στη Βουλή και τον λαό».

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι «ξεκινάει μια νέα ανοδική πορεία, η οποία σηματοδοτεί όχι μόνο ανάκαμψη ποσοστών και ψήφων του κόμματος, αλλά και ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα του λαού, προς το ΑΚΕΛ».

«Δώσαμε», είπε, «μια πολύ δύσκολη μάχη σε αντίξοες συνθήκες και δείξαμε ποιο είναι το ΑΚΕΛ. Αναστρέψαμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων και τώρα ανοίγουμε μια νέα σελίδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον». Όπως παρατήρησε, αυτό «δεν έγινε τυχαία αλλά επειδή το κόμμα γεννήθηκε από τον απλό άνθρωπο και σε αυτόν επιστρέφει τη δύναμη που διαθέτει».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε και τα εξής: «Σε όλη την προεκλογική εκστρατεία προτάξαμε αυτά που ζούμε και εμείς με τον απλό άνθρωπο, τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, μέσα στην οποία ζει και το ΑΚΕΛ». Άφησε, επίσης, αιχμές για άλλες δυνάμεις, υποδεικνύοντας πως το ΑΚΕΛ ζει καθημερινά μέσα στο λαό και δεν τον θυμάται μόνο στις εκλογές.