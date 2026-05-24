Σε δημόσια καταγγελία σε βάρος του ΔΗΣΥ, προχώρησε η εκπρόσωπος του κινήματος ΑΛΜΑ, Νικολέττα Τσικκίνη.

Όπως ανέφερε στο Omega, ο ΔΗΣΥ παραβίασε τη νομοθεσία και έστειλε σήμερα το μεσημέρι SMS σε πολίτες καλώντας τους να πάνε στις εκλογές και να δείξουν την εμπιστοσύνη τους στο κόμμα τους.

Εξέφρασε, δε, την προσδοκία όπως ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί και υπάρξουν κυρώσεις για την εν λόγω παραβίαση, καθώς άλλοι υποψήφιοι όπως και η ίδια, σεβάστηκαν τις πρόνοιες της νομοθεσίας και διέγραψαν αναρτήσεις.