Η υποψήφια του Άλματος, Μαρία Θεριστή, εξέφρασε τη διαφωνία της με τις δηλώσεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και της Νικολέτας Τσίκκινη απέναντι στους δημοσιογράφους.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της «οι πολιτικοί με βάση τη νομολογία του ΕΔΑΔ, είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται και την πιο δριμεία κριτική. Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων δεν είναι ίδιον πολιτικού πολιτισμού».

Αυτούσια η ανάρτηση

Δεν είναι διαφωνία απλώς.

Θλίβομαι για τον τρόπο με τον οποίο η κα Ειρήνη Χαραλαμπίδου εκφράστηκε απαξιωτικά αναφερόμενη στη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα.

Την ίδια διαφωνία και θλίψη, εκφράζω και για ανάρτηση της κα Νικολέτας Τσικκίνη, αξιωματούχου του κόμματος μου, στην οποία έκανε λόγο για “γραφική δημοσιογραφία προσωπικών συμφερόντων”, αναφερόμενη στον δημοσιογράφο Κυριάκο Πομιλορίδη.

Οι πολιτικοί με βάση τη νομολογία του ΕΔΑΔ, είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται και την πιο δριμεία κριτική.

Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων δεν είναι ίδιον πολιτικού πολιτισμού.

Ούτε τα μαθήματα καθ’ έδρας προς τους δημοσιογράφους.

Έχω ένα λόγο παραπάνω να γράφω τα πιο πάνω και ως άνθρωπος που υπηρέτησα τη δημοσιογραφία.

Στο μεταξύ, λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης, δεν αποδέχθηκα πρόσκληση να συμμετάσχω αύριο σε πάνελ στον Αντέννα.

Εάν προσκληθώ ξανά, σκέφτομαι πόσο αμήχανα θα νοιώσω, εάν συνεχίσει αξιωματούχος του κόμματος μου να βάλλει εναντίον δημοσιογράφων και άλλη υποψήφια να τους κάνει μαθήματα.

Επί τη ευκαιρία, να αναφέρω ότι θα ήμουν πιο ευτυχής και εάν η ως άνω αξιωματούχος του κόμματος μου, έκανε πχ αναρτήσεις για να ασκήσει κριτική στην πρόεδρο ΔΗΣΥ, χωρίς να καταφεύγει κατ’ επανάληψη στη φράση “είπε βαρέλες”.