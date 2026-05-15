Συζητήσεις και αντιδράσεις προκάλεσε το σόου που παρουσίασε ο Έλληνοαυαστραλός σχεδιαστής μόδας Iordanes Spyridon Gogos (ISG) στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας της Αυστραλίας που διεξήχθη στο Σίδνεϊ.

Στο σόου του ISG πρωταγωνίστησε ένας άνδρας μοντέλο με μια ντραπέ πράσινη φούστα να σέρνει από τα πόδια στην πασαρέλα μια γυναίκα συνάδελφό του που ήταν ακίνητη σαν άψυχη.

Στο τέλος της πασαρέλας, μάλιστα, ο άνδρας σήκωσε τη γυναίκα στους ώμους τους με το κεφάλι της να κρέμεται προς το πάτωμα.

«Μπορείτε πάντα να περιμένετε μια επίδειξη μόδας Iordanes Spyridon Gogos να αναδείξει το παράξενο, το άγριο και το υπέροχο» έγραψαν στη λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από την ιστοσελίδα So Sydney.

Οι σχολιαστές, ωστόσο, δεν είχαν την ίδια άποψη, με κάποιους να αναρωτιούνται πού βρισκόταν η «μόδα». «Όταν η βλακεία συγχέεται με τη δημιουργικότητα», έγραψε ένας άλλος, «η Εβδομάδα Μόδας του Σίδνεϊ είναι τόσο αποκρουστική», σχολίασε ένας δεύτερος, με έναν τρίτο να σχολιάζει καυστικά ότι η επίδειξη περιείχε «τόσο δράμα, τόσο λίγη μόδα». «Εντάξει, ωραία, αλλά πού είναι η μόδα;» αναρωτήθηκε άλλος σχολιαστής ενώ μια γυναίκα τόνισε ότι προτιμά να «τη χτυπήσουν στο μάτι με ένα αιχμηρό αντικείμενο» παρά να προσποιηθεί ότι η επίδειξη ήταν έστω και ελάχιστα ενδιαφέρουσα.

Παρά την κριτική, ο Jordan Gogos, η καταγωγή του οποίου είναι από την περιοχή Κάτω Άσσος στην Κορινθία, παραμένει ένας από τους πιο σεβαστούς σχεδιαστές στην αυστραλιανή μόδα. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα news.com.au, o σχεδιαστής, που ασχολείται και με τον σχεδιασμό επίπλων και τις καλές τέχνες, θεωρείται συχνά πρωτοπόρος στην συμπερίληψη και την queer φύση. Η Vogue Australia έχει επαινέσει στο παρελθόν το έργο του ως «μη παρεμποδιζόμενο από τη συμβατική σκέψη», σημειώνοντας τα «επίπεδα δεξιοτεχνίας που αξίζει να φιλοξενηθούν σε μουσείο».

