Με δεκάδες δράσεις σε ολόκληρη την Κύπρο κορυφώνονται φέτος οι εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου, με κεντρικό θέμα για το 2026 το σύνθημα «Τα Μουσεία ενώνουν έναν διαιρεμένο κόσμο».

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή του ICOM, δήμοι, πολιτιστικά ιδρύματα και μουσεία σε όλες τις πόλεις συμμετέχουν στον φετινό εορτασμό με εκδηλώσεις που εκτείνονται σε ολόκληρο τον Μάιο, επιδιώκοντας να αναδείξουν τον σύγχρονο κοινωνικό ρόλο των μουσείων.

Η φετινή διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των παιδιών και των οικογενειών, στην προσβασιμότητα, στη συμπερίληψη και στη βιωματική επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις για άτομα με αναπηρίες, ξεναγήσεις με διερμηνεία στην κυπριακή νοηματική γλώσσα, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, αλλά και διαδραστικές εμπειρίες που συνδυάζουν την ιστορία με τη σύγχρονη δημιουργία.

Από τα αρχαιολογικά μουσεία μέχρι τις πινακοθήκες και τα λαογραφικά κέντρα, οι επισκέπτες καλούνται να γνωρίσουν διαφορετικές όψεις της κυπριακής ιστορίας και ταυτότητας μέσα από τέχνη, μουσική, θέατρο και αφήγηση.

Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, οι δράσεις στο Κυπριακό Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη και στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, στο Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας THALASSA, καθώς και σε δεκάδες τοπικά και επαρχιακά μουσεία σε όλη την Κύπρο.

Η δράση «1, 2, 3… Ζωγράφισε!» της Λεβεντείου Πινακοθήκης ταξιδεύει στo Vima Art Fair.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δράσεις που φέρνουν σε διάλογο διαφορετικές κοινότητες, γενιές και μορφές τέχνης, επιβεβαιώνοντας ότι τα μουσεία δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως χώροι φύλαξης αντικειμένων, αλλά ως ανοικτοί χώροι κοινωνικής εμπειρίας, εκπαίδευσης και συνάντησης.

Οι περισσότερες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται προκράτηση λόγω περιορισμένων θέσεων.