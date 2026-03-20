Η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού Λοττίδη απέστειλε επιστολή στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερώνοντάς τους για τον κίνδυνο που ελλοχεύει για την πολιτιστική μας κληρονομιά λόγω της μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλήματος υγρασίας στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στην Πλατανίστεια.

Όπως αναφέρει, η κατάσταση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα έργα που εκτίθενται και φυλάσσονται στον χώρο και το πρόβλημα χρονολογείται ήδη από το 1998.

Σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς πραγματοποιήθηκαν ορισμένες παρεμβάσεις από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, αυτές δεν είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική και αποτελεσματική επίλυση του ζητήματος.

Αναφέρει ότι ο παραπονούμενος επανήλθε πρόσφατα στο Γραφείο της “υποστηρίζοντας ότι, παρά τις υποδείξεις και τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν στην Έκθεση του Γραφείου μας, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη”.

“Συγκεκριμένα, όπως μας ανέφερε, δεν έχουν ληφθεί μέτρα που να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος, τα οποία εδράζονται στη γειτονική κατοικία. Όπως δε μας ενημέρωσε, η συνεχιζόμενη παρουσία υγρασίας έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε έργα ιδιαίτερης αξίας που φυλάσσονται στο αρχείο του Μουσείου, όπως οξείδωση, σκέβρωση και άλλες μορφές φθοράς, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό εξαιρετικής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής σημασίας — θησαυρούς της παγκόσμιας χαρακτικής τέχνης”.

Η εξέλιξη αυτή, σημειώνει η Επίτροπος, “προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένου ότι η προστασία και η διατήρηση έργων τέχνης και γενικότερα στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας και των αρμόδιων διοικητικών αρχών”.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος, τονίζει, δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, αλλά επιβάλλεται να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα για τις αρμόδιες αρχές.

Επειδή, σημειώνει, η όποια “περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία όχι μόνο για το έργο του παραπονούμενου αλλά την ίδια την συλλογική μας πολιτιστική μας κληρονομιά” ενεργοποιεί τις πρόνοιες του περί Επιτρόπου Διοικήσεως νόμου και αποστέλλει την επιστολή μαζί με τις Εκθέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Βουλή των Αντιπροσώπων “ώστε να λάβουν γνώση για την συνεχιζόμενη παράλειψη καθολικής συμμόρφωσης με τις εισηγήσεις μας μέχρι σήμερα και το κίνδυνο που ελλοχεύει για την πολιτιστική μας κληρονομιά για το έργο του μοναδικού μας καλλιτέχνη”.

