Στο λαιμό τραυματίστηκε 43χρονη γυναίκα, υπάλληλος σε μπαρ νυχτερινού καταστήματος διασκέδασης στην Καλλιθέα, όταν πυροβολήθηκε από μεθυσμένο 58χρονο το πρωί της Κυριακής (10/05).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο μπαρ, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Αναλυτικά, ο δράστης που έχει συλληφθεί, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, μπήκε στο κατάστημα, άρχισε να φωνάζει και ενοχλούσε τη γυναίκα, την οποία στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί με όπλο ούζι, τραυματίζοντάς την στον λαιμό.

Στη συνέχεια ο δράστης βγήκε έξω και πυροβόλησε την ταμπέλα του καταστήματος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με ιδία μέσα, ενώ στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλοί κάλυκες.

Την υπόθεση θα αναλάβουν κατά πάσα πιθανότητα τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

