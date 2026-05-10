Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Λος Άντζελες, χτύπησε άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν στον διάδρομο απογείωσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Επιβάτες της πτήσης περιέγραψαν στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος, αναφέροντας ότι ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και στη συνέχεια ουρλιαχτά, ενώ αρκετοί πίστεψαν ότι κινδύνευε η ζωή τους.

Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι το άτομο είχε παραβιάσει την περίμετρο ασφαλείας, πηδώντας τον εξωτερικό φράχτη κοντά στον διάδρομο, πριν παρασυρθεί περίπου δύο λεπτά αργότερα, στις 11:19 το βράδυ τοπική ώρα.

Οι Αρχές γνωστοποίησαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση του θύματος, ενώ όλα δείχνουν πως δεν επρόκειτο για εργαζόμενο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ABC News, το άτομο χτυπήθηκε από κινητήρα του Airbus A321 της πτήσης 4345 και υπέστη μερικό διαμελισμό. Παράλληλα, φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media φέρονται να δείχνουν αίματα πάνω στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Επιβάτης της πτήσης, ο Μοχάμεντ Χασάν, περιέγραψε τις στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος. «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου τρία λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκκένωση, ενώ υποστήριξε πως πολλοί εισέπνευσαν καπνό και αναθυμιάσεις.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν επιβάτες –ανάμεσά τους και παιδιά– να αποχωρούν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης. Συνολικά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι 224 επιβάτες καθώς και τα επτά μέλη του πληρώματος.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε το θύμα ως «εισβολέα», σημειώνοντας ότι είχε παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας πριν σκαρφαλώσει εσκεμμένα τον φράχτη του αεροδρομίου. Όπως έγινε γνωστό, από τον έλεγχο που ακολούθησε δεν εντοπίστηκαν φθορές στον φράχτη.

Στις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ακούγεται να ενημερώνει ότι το αεροπλάνο χτύπησε άτομο στον διάδρομο και ότι εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα. «Πύργος, Frontier 4345, σταματάμε στον διάδρομο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο της επικοινωνίας πρόσθεσε: «Έχουμε 231 ψυχές στο αεροσκάφος… Υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο».

A Frontier Airlines flight bound for LAX hit a person on the runway during takeoff from Denver International Airport on Friday.



The Airbus A321 was taking off from runway 17L when it appeared to strike an individual walking on the runway. The pilot quickly aborted the takeoff.… pic.twitter.com/CtxCEYgYwl — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 9, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής του Ντένβερ που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ερευνώνται από τη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και τη Frontier Airlines. Ο διάδρομος επαναλειτούργησε το πρωί του Σαββάτου.

