Άνδρας σκοτώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 8 Μαΐου, όταν χτυπήθηκε από αεροσκάφος της Frontier Airlines στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του διεθνούς αεροδρομίου του Ντένβερ, στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό ανάγκασε τους πιλότους να διακόψουν την απογείωση, ενώ ακολούθησε επείγουσα εκκένωση του αεροσκάφους.

Το απίστευτο περιστατικό, διερευνάται από τις τοπικές αρχές, καθώς είναι άγνωστο το πως βρέθηκε ένας άνθρωπος στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:19 μ.μ. τοπική ώρα, όταν η πτήση 4345 της Frontier, ένα Airbus A321 με προορισμό το Λος Άντζελες, επιχειρούσε να απογειωθεί από το Ντένβερ με 224 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

DENVER — A Frontier Airlines plane hit and killed a pedestrian on the runway of the Denver International Airport during takeoff, airport authorities said, sparking an engine fire and forcing passengers to evacuate. pic.twitter.com/yo0E5ZC6XO — The Manila Times (@TheManilaTimes) May 9, 2026

Το άτομο που βρισκόταν στον διάδρομο παρασύρθηκε εν μέρει μέσα σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους, γεγονός που προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά στον κινητήρα, την οποία έσβησαν αργότερα οι πυροσβέστες. Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο ABC News, αναφέρθηκε επίσης καπνός στο εσωτερικό της καμπίνας.

Το ξαφνικό φρενάρισμα του αεροπλάνου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 12 επιβαίνοντες.

protothema.gr