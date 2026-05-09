Σε διαδικασία επιτήρησης έθεσε το ιταλικό υπουργείο Υγείας τέσσερις επιβάτες πτήσης, οι οποίοι φέρονται να ήρθαν σε επαφή με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius πριν από τον θάνατό της.

Οι τέσσερις πολίτες υπό υγειονομική επιτήρηση διαμένουν στις περιφέρειες της Καλαβρίας, Τοσκάνης, Βένετο και Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη.

Η επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχασε την ζωή της, παρέμεινε στο αεροσκάφος μόνον για λίγα λεπτά και στην συνέχεια κατέβηκε, κάτι που φέρεται να περιορίζει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Όπως υπογραμμίζεται, οι τέσσερις Ιταλοί πολίτες δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και η απόφαση να ενεργοποιηθεί η υγειονομική επιτήρηση έχει προληπτικό χαρακτήρα.

