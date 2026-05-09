Κρούσματα νοροϊού καταγράφηκαν στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, το οποίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Port Everglades της Φλόριντα, με περισσότερα από 100 άτομα να εμφανίζουν συμπτώματα.

Σύμφωνα με την αναφορά, συνολικά 115 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα που συνδέονται με τον νοροϊό. Πρόκειται για 102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η επιδημία οδήγησε σε αυστηρά μέτρα απομόνωσης των μολυσμένων ατόμων, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Τα μέτρα πρόληψης και απολύμανσης του κρουαζιερόπλοιου

Η εταιρεία Princess Cruises ανέφερε ότι, με την εμφάνιση των πρώτων περιστατικών, πραγματοποιήθηκε πλήρης απολύμανση του πλοίου, ενώ προστέθηκαν επιπλέον μέτρα υγιεινής κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί πλήρως και θα απολυμανθεί προτού ξεκινήσει το επόμενο ταξίδι του.

Συμπτώματα του νοροϊού και τρόποι μετάδοσης

Τα συμπτώματα του νοροϊού περιλαμβάνουν έντονο εμετό και διάρροια, ενώ ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα άτομα, επιφάνειες, ή μέσω μολυσμένων τροφίμων και νερού. Αν και ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός, οι σοβαρές συνέπειες είναι σπάνιες, και τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε δύο ημέρες.

Παράλληλη έξαρση του χανταϊού και η απειλή για άλλες επιδημίες

Η έξαρση του νοροϊού έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού σε άλλο κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, που έχει προκαλέσει περισσότερους θανάτους. Παρά τις διαφοροποιήσεις στη μεταδοτικότητα και σοβαρότητα των δύο ιών, και οι δύο περιπτώσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας για τον έλεγχο των επιδημιών σε κλειστούς χώρους.

